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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:31

Enerjide dengeler değişiyor: Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde Avrupa'da 5'inci sırada

Türkiye, geçen 10 yılda güneş ve rüzgârdan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçilirken fosil yakıt kullanımının ikamesi neticesinde yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Enerjide dengeler değişiyor: Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde Avrupa'da 5'inci sırada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:31

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle sosyal medyadan bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , “Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5’inci, dünyada ise 11’inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak ’nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız” dedi.

Enerjide dengeler değişiyor: Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde Avrupa'da 5'inci sırada

SIFIR EMİSYON GÜNÜ

2008 yılından bu yana her 21 Eylül, Dünya Sıfır Emisyon Günü olarak kutlanıyor. Küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekilen günde, fosil yakıtların çevreye etkileri noktasında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. ’nın verileri, Türkiye’nin 2015-2025 arasında sıfır emisyona ulaşmak için gösterdiği performansı gözler önüne seriyor. 

Enerjide dengeler değişiyor: Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde Avrupa'da 5'inci sırada

EMİSYON AZALTIMI GİDEREK ARTTI

2015 yılında güneş ve rüzgârdan toplamda 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üreten Türkiye, 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek bu enerjiyi ikame ederek 9,5 milyon tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Aradan geçen 10 yılda güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonları da giderek azaldı.

21,5 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR İTHALATINA FREN

Türkiye, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgâr enerjisinden toplamda 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu atılım, 442,2 teravatsaat seviyesindeki miktarı üretmek için gerekli olan 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43,3 milyar dolar tutarındaki doğal gaz ithalatının önüne geçti. 

Enerjide dengeler değişiyor: Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde Avrupa'da 5'inci sırada

KÖMÜRE İKAME İLE YAKLAŞIK 354 MİLYON TON EMİSYON AZALTIMI

Fosil yakıt kullanımının ikamesi neticesinde sadece ithal kömür kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretiminde yaklaşık 354 milyon ton, sadece doğal gaz kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretimi baz alındığında ise yaklaşık 177 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 

BAKAN BAYRAKTAR’DAN KUTLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Gününü kutladı. Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: “2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5’inci, dünyada ise 11’inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı’nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü’nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum.”
 

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#Alparslan Bayraktar
#türkiye yüzyılı
#yenilenebilir enerji
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Dünya Sıfır Emisyon Günü
#Ekonomi
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