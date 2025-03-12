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 | Mutluhan Yıldız

Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'nin TARPOL'un bir otelde düzenlediği iftar programında ekonomik gelişmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi. Yılmaz, gıda enflasyonunda düşüş hedeflediklerini ifade ederken "Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

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Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 21:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, iftar sofralarında yer alan her lokmanın, toprağın bereketi, çiftçilerin emeği ve milletin dayanışmasının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin tarım alanında önemli adımlar attığını ve güçlü bir strateji oluşturduğunu belirtti. Tarımsal üretimde modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerin rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye odaklandıklarını ifade etti. Son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini vurgulayan Yılmaz, tarım sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

'SEBZE ÜRETİMİNDE DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ'

Türkiye’nin sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde ise altıncı sırada yer aldığını belirten Yılmaz, ülkenin 206 farklı tarım ürünü yetiştirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. 2002 yılına kıyasla bitkisel üretimde %41'lik bir artış yaşandığını ve 2023 itibarıyla 139 milyon tonluk üretim seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim miktarı olduğunu da sözlerine ekledi.

"GIDA ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALINACAK"

Gıda ve tarım politikalarının enflasyon üzerindeki etkisine de değinen Yılmaz, enflasyon sepetinde gıda fiyatlarının önemli bir yer tuttuğunu ve özellikle düşük gelirli vatandaşlar için gıda fiyatlarının sabit kalmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

"Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz" diyen Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Enflasyon sepeti içerisinde gıdanın önemli bir ağırlığı var. Özelliklede dar gelirli vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içerisinde gıdanın payı göreceli olarak daha yüksek. Sosyal adalet açısından gıda fiyatlarının kontrol altında olması düşmesi ve ya yükselmemesi son derecesi önemli. Bu çerçevede kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda hiçbir tasarrufa bağlı tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız. Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

ENFLASYON NEDİR?
Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinin zaman içinde sürekli olarak artması ve buna bağlı olarak paranın satın alma gücünün azalmasıdır. Genellikle talep artışı, üretim maliyetlerindeki yükseliş veya para arzının aşırı artması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Enflasyonun yüksek seviyelere ulaşması ekonomik istikrarsızlığa yol açabilirken, kontrollü ve düşük seviyelerde olması ekonomik büyüme için gerekli kabul edilir.
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