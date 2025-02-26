Londra’da Türkiye rüzgarı esecek! Cevdet Yılmaz'dan yatırımcılara özel sunum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesi için harekete geçti. Yılmaz, başkent Londra’da fon yöneticileri ve yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşacak. Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

CEVDET YILMAZ LONDRA'DA YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başkent Londra’da fon yöneticileri ve yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yatırımcılarla buluşacak.

YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILACAK

Yılmaz, Londra Borsası’nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelerek global finans arenasında Türkiye'deki fırsatları anlatacak.

ÖZEL SUNUM YAPACAK

Global Türk Capital’in düzenlediği "Türkiye’de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025 Konferansı’’nda Türkiye’nin 2025 Yılına ilişkin ekonomik görünüm ve makro politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Yılmaz, programının ikinci gününde uluslararası fonların yöneticileri ile özel bir toplantı yapacak.