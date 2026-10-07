Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:03

Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası sayesinde iç talepte yavaşlama olduğunu ve enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini belirterek, fiyat istikrarı doğrultusunda ihtiyatlı duruşun süreceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:03

(TCMB) Başkanı , "Yatırımın Yeni Odağı Geleceğe Değer Üretmek" zirvesinde ekonomi ve görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Para politikasındaki sıkı duruşun etkilerine dikkat çeken Karahan, "Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

Enflasyon beklentilerinin süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Karahan, "Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sıkı duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Şokların etkisi hafifledikçe dezenflasyon süreci yeniden ivme kazanacak.

Temmuz ayından itibaren enflasyon ana eğiliminde gerileme görüldü. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırım için daha elverişli ortam oluşturuyor.

Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

TARIM GİBİ SEKTÖRLERDE VERİMLİLİK ARTIŞI

Fiyat istikrarı uzun vadeli yatırım kararları için önemli zemin oluşturuyor. Artan verimlilik reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor. Sıkı para politikası ile enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte tarım gibi sektörlerde verimlilik artışı sağlandı.

Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR"

Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük.

Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

DEZENFLASYONDAKİ İVME KAYBI JEOPOLİTİK GELİŞMELER KAYNAKLI

Eylül itibarıyla alt gruplara bakınca enerji dışında yıllık enflasyon geriledi. Bu yıl dezenflasyondaki ivme kaybı jeopolitik gelişmeler kaynaklı.

Kira artışları kayda değer şekilde yavaşladı hizmet enflasyonundaki atalet gücünü yitirdi. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. İç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteği önemli.

Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürmesini gerektiriyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı ancak risk unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk lirasında dikkat çeken yükseliş! Reel efektif kur 105,45'e çıktı
Fondan kaçan para nereye gidiyor? Prof. Dr. Sefer Şener'den tüm piyasayı ilgilendiren açıklama
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#enflasyon
#para politikası
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#fatih karahan
#dezenflasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.