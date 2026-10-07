Enflasyonda kritik sinyal! Karahan ana eğilimdeki gerilemeyi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Yatırımın Yeni Odağı Geleceğe Değer Üretmek" zirvesinde ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Para politikasındaki sıkı duruşun etkilerine dikkat çeken Karahan, "Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Karahan, "Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Şokların etkisi hafifledikçe dezenflasyon süreci yeniden ivme kazanacak.

Temmuz ayından itibaren enflasyon ana eğiliminde gerileme görüldü. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırım için daha elverişli ortam oluşturuyor.

TARIM GİBİ SEKTÖRLERDE VERİMLİLİK ARTIŞI

Fiyat istikrarı uzun vadeli yatırım kararları için önemli zemin oluşturuyor. Artan verimlilik reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor. Sıkı para politikası ile enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte tarım gibi sektörlerde verimlilik artışı sağlandı.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR"

Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük.

DEZENFLASYONDAKİ İVME KAYBI JEOPOLİTİK GELİŞMELER KAYNAKLI

Eylül itibarıyla alt gruplara bakınca enerji dışında yıllık enflasyon geriledi. Bu yıl dezenflasyondaki ivme kaybı jeopolitik gelişmeler kaynaklı.

Kira artışları kayda değer şekilde yavaşladı hizmet enflasyonundaki atalet gücünü yitirdi. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. İç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteği önemli.

Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürmesini gerektiriyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı ancak risk unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor.