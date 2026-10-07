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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:22

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına göre, engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle merkez açma, ödeme, yerleştirme ve faaliyetlere standart getirildi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:22

, NSosyal hesabından, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Engelli bireylerin güvenli, erişilebilir ve nitelikli bakım hizmetlerine ulaşması için çalıştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile merkezlerin hizmet standartlarını, personel şartlarını ve denetim süreçlerini düzenliyoruz. Bireysel bakım ve rehabilitasyon planlarıyla her bireyin ihtiyacına uygun hizmet sunulmasını esas alıyoruz. Engelli bireylerimize, ailelerine ve bakım hizmetlerinde emek veren tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem

Bakan Göktaş, paylaşımında, özel bakım merkezlerindeki yeni döneme ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Yeni Yönetmelik ile özel bakım merkezlerinin açılış ve faaliyet süreçlerini standart hale getiriyoruz. Her bireye ihtiyacına uygun hizmet sunulmasını esas alıyor, daha güvenli, daha erişilebilir ve daha nitelikli bakım hizmeti sunuyoruz. Uygulama farklılıklarını ortadan kaldırıyor, 'nin dört bir yanında uygulama birliği sağlıyoruz. Şeffaflığı ve izlenebilirliği güçlendiriyoruz. Başvuru ve izin süreçlerini daha şeffaf ve izlenebilir hale getiriyoruz. Denetimleri daha sistematik ve ölçülebilir bir zemine taşıyoruz. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin BMYS üzerinden anlık olarak izlenebilmesini sağlıyoruz. Teknik değerlendirme süreçlerini uzmanlık esasına dayandırıyoruz."

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem

Göktaş, engelli birey odaklı hizmet anlayışlarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödemeden yerleştirmeye kadar mevcut sistemi güçlendiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yerleştirme süreçlerini, aile bağlarını ve sosyal çevrelerini gözeterek yürütüyoruz. Yeni Yönetmelik ile teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modeli oluşturuyoruz."

 

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#Ekonomi
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