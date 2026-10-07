Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş uyardı: Al sat dönemi bitti

En çok kim altın aldıysa kazanan odur. Çin 1.000 ton civarında altın alımı yaptı. Amerika rezerv noktasında petrol tarafında kural koyucu statüsüne geçti. Rusya da yüksekten petrol satarak kazanmaya devam ediyor. Kazananlar belli.

Ama altın zaten şu Ocak ayında 67 lira seviyesinden yıla başlamıştı. 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek Ocak ayında zaten yıllık getirisini verdi. Ve buradaki rakamlarda zaten yatırımcısına teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var. Hani bundan sonra çok bir şey beklemeyin ve dolayısıyla yıllık getiri zaten verdi, uyarılarımız vardı Ocak ayında.

