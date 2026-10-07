Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş uyardı: Al sat dönemi bitti

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İstanbul
Altın fiyatlarında savaş ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dikkat çeken hareketlilik sürerken gözler ABD enflasyonu ve Fed kararına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında altındaki hareketin nedenlerini tek tek sıralarken önümüzdeki dönemde takip edilecek kritik seviyeleri açıkladı.
İşte Memiş'in konuşmasından satır başları...
Ekim ayı içerisinde altındaki hareketliliğe baktığımızda Haziran'da büyük bir düşüş yaşadığı gözüküyor. Bu tablo bize 2026 yılında finansal piyasalarda, özellikle savaş nedeniyle bir manipülasyon piyasasının oluştuğunu gözlemliyoruz.
Özellikle Amerikan tahvil faizlerinde rekorlar gördük. Geçen hafta yüzde 5,38 seviyesine kadar yükseldi. Dolar yüzde 1'in üzerine yükseldi. Petrol fiyatları 120 dolara kadar yükseldi, hatta 122 dolara kadar yükseldi. Dolayısıyla önce Körfez ülkelerindeki ülkeler fiziki altınlarını satmak zorunda kaldı. Hürmüz Boğazı kapalı. Enerji nakliyatı yapılmıyor. Altın satmak zorunda kaldı.
Savaş başladığı tarihten itibaren, yani 28 Şubat tarihi itibarıyla ETF'lerde, fonlarda işlem yapan yatırımcılar teminat tamamlama çağrısıyla karşı karşıya kaldılar ve bu alanda tekrar mecburen altın satmak zorunda kaldılar.
Tabii tam bu alanda savaş başladığı zaman, 28 Şubat tarihinde özellikle Amerikan tahvil faizlerinin yoğun bir şekilde yükselmesi, petrol fiyatlarının agresif bir şekilde yükselmesi tekrar burada yatay bir süreci beraberinde getirdi.
Haziran ayında 3.950 dolar seviyesine kadar ons altında dip seviyeleri gördük. Gram altın TL fiyatında serbest piyasalarda 5.950 lira seviyesine kadar bu dip seviyeleri gördük ve sonrasında tekrar yavaş yavaş tepki alımları yaşandı.
Çünkü bu aralıklarda Trump'ın tekrar jeopolitik gerilim tarafında biraz daha sessize büründüğünü, görüşmelerin tekrar başladığı bir trend çizgisinin içinde petrol fiyatları da 120 dolar seviyesinden tekrar hızlıca 100 dolar seviyesinin altına sarktı.
Petrol fiyatları gerileyince altın fiyatları tekrar toparlandı ve Ağustos ayı içerisinde ons altın tarafında 4.700 dolar, gram altın TL fiyatında Kapalıçarşı piyasasında 7.229 lira seviyesini gördük.
Tekrar tatil bitti, Eylül ayı itibarıyla jeopolitik gerilim tarafında Trump'ın söylemleri, "Savaşı tekrar başlatırım, anlaşın yoksa sizi yok ederim" söylemleri, tekrar Amerikan tahvil faizlerinde yüzde 5,38, dolar endeksinde 102 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.
Burada tekrar yatay bir süreç var. Şimdi önümüzdeki haftalar kritik altın tarafında. Çünkü Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Beraberinde 21 Ekim tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak.
Şimdi burada bir karar aşaması var altın tarafında.
Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.160 dolar seviyesinde. Teknik seviye olarak ons altın tarafında 4.070 dolar seviyesi var aşağıda. Yukarıda 4.370 dolar seviyesi var. Kısa vadede bu bant aralığını takip edeceğiz.
Amerika'daki açıklanan enflasyon rakamları eğer düşüş yönlü gelirse bu sefer tekrar 4.200-4.250 dolar seviyesi karşımızda olabilir. Amerika Merkez Bankası Fed faizleri artırmaz, pas geçerse bu sefer 4.300-4.330 dolar seviyeleri gibi rakamlar var karşımızda.
Ama ters senaryoya baktığımız zaman, eğer Fed tekrar 25 baz puanlık faiz artırımı yaparsa o 4.070 dolar destek seviyesi çalışır. Kısa vadede takip ettiğimiz bant aralığı buralı.
Gram altın TL fiyatında 6.500-7.000 lira aralığı tekrar geçerliliğini koruyor. Bu bant aralığında oyalanıyor.
Tabii ons altını takip ediyor. Dolar içeride stabil. Dolar/TL kurunda işte 49,20 lira aralığı var. Dolar/TL kuru bir miktar daha düşüşleri frenletiyor ama gram altın TL fiyatı yine ons altını takip edeceği için kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
2026 yılında öngörülemeyen bir piyasayı bilerek ve isteyerek devam ettiriyorlar. Yani yatırımcı şunu düşünmesi lazım: Eğer savaş varken, enflasyon bu kadar patlak vermişken altın fiyatları neden geri geliyor?
En çok kim altın aldıysa kazanan odur. Çin 1.000 ton civarında altın alımı yaptı. Amerika rezerv noktasında petrol tarafında kural koyucu statüsüne geçti. Rusya da yüksekten petrol satarak kazanmaya devam ediyor. Kazananlar belli.
Ama altın zaten şu Ocak ayında 67 lira seviyesinden yıla başlamıştı. 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek Ocak ayında zaten yıllık getirisini verdi. Ve buradaki rakamlarda zaten yatırımcısına teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var. Hani bundan sonra çok bir şey beklemeyin ve dolayısıyla yıllık getiri zaten verdi, uyarılarımız vardı Ocak ayında.
Burada Trump eğer bir sürpriz yaparsa, bir ateşkes, bir kısa vadeli anlaşmadan bahsederse altın tarafında tekrar 4.600 dolar seviyesi ve üzerindeki rakamlar sürpriz olmayabilir.
Ama tekrar savaş devam eder, biraz daha şiddetini artırırsa tekrar altın tarafında 4.200-4.600 dolar aralığında son çeyrekte bir oyalanma görebiliriz.
Son 25 yılın rakamlarını referans alabilir yatırımcılar. Son 25 yıla baktığımız zaman Türkiye'de en fazla yatırımcısına kazandıran yatırım aracı gram altındır.
Geçen yıl ons tarafta yüzde 87, gram tarafta yüzde 11 getiri gördük. Daha yılın ilk ayında, Ocak ayında zaten yıllık getirisini verdi. 2.000 liralık yükselişle.
Uzun vadede altın yatırımcısına kaybettirmez. Uzun vadede. Ama altın kısa vadeli al-sat yapılacak bir emtia veya sizi serbest sahibi yapacak bir emtia değildir. Bunu bir kere kabullenmek lazım. Gümüş için de aynısı. Diğer endüstriyel metaller, platin, paladyum, bakır bunlar için de aynısı geçerlidir.
Yani burada altın kural şu: Yatırımcılar mutlaka elindeki birikimlerini çeşitlendirecek. Tek bir yatırım aracına mutlaka yatırım yapmayacak. Bu döviz için de geçerli, borsa için geçerli, diğer endüstriyel metaller için geçerli, kripto para piyasası için geçerli.
Altın, gümüş gibi emtialar al-sat yapılacak emtialar değil. Uzun vadeli yatırım yapılan emtialardır. O yüzden elindeki birikimlerini bir yıl vadeli planlama yapanlarda problem yok.
Ama kısa vadeli, zaten bu yıl yatırımcılar her ne kadar kabul etmese de şu tarafta acemilik yaşıyor. Finansal piyasalarda al-sat yaparak para kazanma dönemi bitmiştir.
Bu 2027 yılı için de geçerli. 2028 yılı için de geçerli.
Ama geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5.188 lira seviyesindeydi. Bugün baskılanmasına rağmen şu an Kapalıçarşı piyasasında 6.600 lira seviyesinin üzerinde. Bakın, geçen yıl bugün 5.188 liraydı. Şu anda 6.620 lira seviyesinde.
|Dönem / Piyasa
|Gram Altın Fiyatı (TL)
|Geçen Yıl Bugün
|5.188 TL
|Bugün (Kapalıçarşı Piyasası)
|6.600 TL üzeri (6.620 TL)