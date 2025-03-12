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 | Kübra Çelepi

Engelli çocuğu olan annelere müjde! Erken emeklilik, yaş indirimi ve prim desteği geliyor

Engelli çocuğu olan anneler erken emeklilik hakkı elde edebilecek. Prim günleri dörtte bir oranında artırılarak emeklilik yaşı öne çekilecek. Bu düzenleme 1 Ekim 2008 sonrası yapılan prim ödemelerini dikkate alarak hayata geçecek. Ekonomi yazarı Faruk Erdem tarafından verilen bilgilere göre, engelli çocuğu olan annelere yönelik prim desteği ve yaş indirimi uygulanacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 14:11

Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan anneler erken emeklilik hakkı elde edebilecek. Prim günleri dörtte bir oranında artırılacak ve bu eklenen süre kadar emeklilik yaşı öne çekilecek. Müjdeyi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem verdi.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ERKEN EMEKLİK

Engelli çocuğu olan anneler, yeni düzenleme ile erken emeklilik hakkına sahip olacak. Bu kapsamda, prim günleri dörtte bir oranında artırılarak emeklilik yaşı düşürülecek.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in verdiği bilgilere göre, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan anneler bu düzenlemeden yararlanabilecek. Engelli bir çocuğu evlat edinen anneler de bu hakka sahip olacak.

PRİM GÜNLERİ ARTIRILACAK

Örneğin, 2008 sonrası dört yıl çalışan bir annenin prim günleri %25 artırılarak beş yıla tamamlanacak. Bu ek prim günleri, emeklilik yaşını da erkene çekecek.

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Bu haktan faydalanmak isteyen annelerin, bakıma muhtaç engelli çocuğunu sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekiyor.

YAŞ İNDİRİMİ VE EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Daha fazla prim gününe sahip olan anneler, normal emeklilik yaşından daha erken emekli olabilecek. Örneğin, 58 yaşında emekli olması gereken bir anne, ek prim günleri sayesinde daha erken emekliliğe hak kazanabilecek.

Bu düzenleme, engelli çocuğu olan annelerin hem çalışma hayatını kolaylaştıracak hem de emeklilik süreçlerini rahatlatacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kadınlar için 4500 günden emeklilik şartları nelerdir?
3- 9.9.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan kadın sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemesi ile 58 yaşında emekli olabilirler.
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#erken emeklilik
#erken emeklilik
#Kadının Erken Emekliliği
#Kadınlar İçin Erken Emeklilik
#Ekonomi
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