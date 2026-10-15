EPDK açıkladı: Türkiye’nin elektrik üretimi Ağustos’ta yüzde 0,8 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu" verilerine göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 32 milyon 571 bin 188 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ÜRETİMİN ZİRVESİNDE HİDROELEKTRİK VAR

Ağustos ayında lisanslı elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında hidroelektrik santralleri liderliğini korudu. Üretimin kaynak dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hidroelektrik: %27,9

%27,9 İthal Kömür: %21,1

%21,1 Rüzgar: %14,4

%14,4 Doğal Gaz: %13,6

%13,6 Linyit: %12,5

%12,5 Güneş: %3,7

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

TÜKETİMİN LİDERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

Ağustos ayında faturalanan elektrik tüketim miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 28 milyon 794 bin 444 megavatsaat oldu.

Tüketimin sektörlere göre dağılımı ise şöyle kayıtlara geçti:

Sanayi: %34,2

%34,2 Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü (Diğer Aboneler): %28,2

%28,2 Mesken (Konut): %27,5

%27,5 Tarımsal Faaliyetler: %8,6

%8,6 Aydınlatma: %1,5

ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ YÜKSELİŞTE

Elektrik piyasasındaki toplam tüketici sayısı ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 52 milyon 758 bin 678’e ulaştı. Abone grubuna göre artış oranları; sanayide %0,25, meskende %2,6, aydınlatmada %2,64, kamu/özel hizmetler sektöründe %2,88 ve tarımsal faaliyetlerde %1,24 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise aynı dönemde yüzde 3,2 artışla 101 bin 254 megavata yükseldi.

Kurulu Güç Dağılımı: