EPDK açıkladı: Türkiye’nin elektrik üretimi Ağustos’ta yüzde 0,8 arttı

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İstanbul
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu" verilerine göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 32 milyon 571 bin 188 megavatsaat olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında lisanslı elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında hidroelektrik santralleri liderliğini korudu. Üretimin kaynak dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.
Ağustos ayında faturalanan elektrik tüketim miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 28 milyon 794 bin 444 megavatsaat oldu.
Tüketimin sektörlere göre dağılımı ise şöyle kayıtlara geçti:
Elektrik piyasasındaki toplam tüketici sayısı ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 52 milyon 758 bin 678’e ulaştı. Abone grubuna göre artış oranları; sanayide %0,25, meskende %2,6, aydınlatmada %2,64, kamu/özel hizmetler sektöründe %2,88 ve tarımsal faaliyetlerde %1,24 olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise aynı dönemde yüzde 3,2 artışla 101 bin 254 megavata yükseldi.
Kurulu Güç Dağılımı:
|Santral Türü
|Kurulu Güç Payı (%)
|Doğal Gaz
|%24,3
|Barajlı Hidrolik
|%23,6
|Rüzgar
|%15,0
|İthal Kömür
|%10,3
|Linyit
|%10,1
|Diğer Kaynaklar
|%16,7