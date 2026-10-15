Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 2. hafta müsabakasında Almanya’nın güçlü ekiplerinden Hoffenheim’a konuk oluyor. Rhein-Neckar-Arena’da oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa’daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Tarih: UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta
Stat: Rhein-Neckar-Arena
Saat: 22.00 (TSİ)
Hakem: Lawrence Visser
Yayın Kanalı: TRT 1
Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oldukça istikrarlı bir grafik çizen Beşiktaş, zorlu Almanya deplasmanına iki kritik oyuncusundan yoksun çıkıyor:
Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Vaclav Cerny, yapılan MR kontrolünde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Cerny, kadroda yer alamayacak.
Viral gastroenterit (mide-bağırsak enfeksiyonu) tedavisi devam eden Dusan Vlahovic de Hoffenheim maçı kafilesine dahil edilmedi.
Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi kulvarında çıktığı 7 karşılaşmanın 6’sından galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir performansa imza attı.
Bu başarılı süreçte rakip fileleri 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.
Alman ekibi Hoffenheim’ın savunmasında milli futbolcumuz Ozan Kabak görev yapıyor. Bu sezon takımıyla 7 resmi mücadelede sahaya çıkan milli stoper, 1 gollük katkı sağladı. Ozan’ın Beşiktaş hücum hattına karşı sergileyeceği performans maçın kilit noktalarından biri olacak.
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hozek, Lemperle.
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-gyu Oh.