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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:51

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nin 2. haftasında Almanya deplasmanına konuk oluyor. İkinci haftada Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki 2’de 2 başarısını tamamlamak istiyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşmasının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve kritik detayları...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:51

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 2. hafta müsabakasında Almanya’nın güçlü ekiplerinden Hoffenheim’a konuk oluyor. Rhein-Neckar-Arena’da oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa’daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tarih: UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta

Stat: Rhein-Neckar-Arena

Saat: 22.00 (TSİ)

Hakem: Lawrence Visser

Yayın Kanalı: TRT 1

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

BEŞİKTAŞ’TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oldukça istikrarlı bir grafik çizen Beşiktaş, zorlu Almanya deplasmanına iki kritik oyuncusundan yoksun çıkıyor:

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Vaclav Cerny, yapılan MR kontrolünde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Cerny, kadroda yer alamayacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

Viral gastroenterit (mide-bağırsak enfeksiyonu) tedavisi devam eden Dusan Vlahovic de Hoffenheim maçı kafilesine dahil edilmedi.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

AVRUPA’DA FIRTINA GİBİ ESEN BİR BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi kulvarında çıktığı 7 karşılaşmanın 6’sından galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir performansa imza attı.

  • Midtjylland’ı 1-0 ve 2-0’lık skorlarla geçen Beşiktaş, Hradec Kralove’u da her iki maçta 1-0 mağlup etti.
  • Kauno Zalgiris eşleşmesinde ilk maçı 3-0 kazanan Kartal, rövanşı 1-0 kaybetse de turu geçen taraf oldu.
  • Avrupa Ligi grubunun ilk haftasında ise Fransız devi Olimpik Marsilya’yı 4-1 gibi net bir skorla devirdi.

Bu başarılı süreçte rakip fileleri 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

HOFFENHEİM’DA TANIDIK YÜZ: OZAN KABAK

Alman ekibi Hoffenheim’ın savunmasında milli futbolcumuz Ozan Kabak görev yapıyor. Bu sezon takımıyla 7 resmi mücadelede sahaya çıkan milli stoper, 1 gollük katkı sağladı. Ozan’ın Beşiktaş hücum hattına karşı sergileyeceği performans maçın kilit noktalarından biri olacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hozek, Lemperle.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-gyu Oh.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 peşinde
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