Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

EPDK, doğal gaz dağıtım şirketinin yatırım tavanlarını revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kargaz Doğal gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin yatırım tavanlarını revize etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 11:14

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (),konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, şirketin 20 Ekim 2022'de belirlenen yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Kargaz'ın yatırım tavanı 2022 için 64 milyon 855 bin 211 lira, 2023 için 21 milyon 145 bin 574 lira, 2024 için 23 milyon 428 bin 728 lira, 2025 için 22 milyon 165 bin 182 lira ve 2026 için 64 milyon 945 bin 598 lira olarak belirlendi. Ayrıca şirket için 2025'te 44 milyon 780 bin 783 lira, 2026'da ise 31 milyon 986 bin 273 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.

