TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Memur ve emekliyi üzecek sözler! İsa Karakaş’tan kritik uyarı: Hayal kırıklığı yaşanabilir

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, yetkili sendika Memur-Sen ile hükûmet arasındaki görüşmeler yine çıkmaza girdi. Taraflar arasındaki farklılıkların kapanmaması nedeniyle, uzmanlar sürecin büyük olasılıkla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacağını öngörüyor.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.08.2025
10:26
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
10:26

’de ve emeklileri doğrudan ilgilendiren 8. Dönem görüşmeleri, önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da tartışmalı geçiyor. ’in talepleri ile hükûmetin sunduğu teklif arasındaki fark, masada tansiyonu artırıyor. Uzlaşmazlık halinde sürecin ’na taşınması bekleniyor.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BEKLENTİLER KARŞILANMADI

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, 2023 yılında işçi sendikaları önemli kazanımlar elde ederken, memurlar ve özellikle memur emeklileri aynı ölçüde sonuç alamadı. 2024-2025 döneminde de tablo değişmedi. TÜİK’in açıkladığı oranlarının altında kalan maaş artışları nedeniyle kamu çalışanlarının alım gücü düştü.

MASADAKİ ÖNCELİKLİ TALEPLER

Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, memurların hükûmete sunduğu ön şart niteliğindeki talepler şunlar:

  • Seyyanen zam borcunun ödenmesi,
  • Dereceye gelen tüm memur ve emeklilere 3600 ek göstergenin verilmesi,
  • Son üç dönemde enflasyonun altında kalan artışların telafisi.
HAKEM KURULU’NUN ROLÜ VE TARTIŞMALAR

Uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. 11 üyeden oluşan kurulun çoğunluğu Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bu durum, kurulun bağımsızlığı konusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda eleştirilere neden oluyor. ILO raporlarında ve Avrupa Sosyal Şartı’nda zorunlu tahkim uygulamasının toplu pazarlık ilkelerine aykırı olduğu da vurgulanıyor.

BEKLENTİLER KARŞILANACAK MI?

Hükûmet ile sendika arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü toplu sözleşme sürecinde, kamu çalışanlarının taleplerinin büyük oranda karşılanamayacağı öngörülüyor.

Yasaya göre sürecin 29 Ağustos Cuma günü tamamlanması gerektiğini belirten Karakaş, hakem heyetinin alacağı kararın kesin olacağını ve Resmî Gazete’de yayımlandığında toplu sözleşme hükmünde sayılacağını vurguladı.

Memur zammı için kritik viraj! İsa Karakaş net oran verdi
Okula dönüşte rekor harcama! Çanta fiyatları velileri zorluyor
ETİKETLER
#türkiye
#zam
#kamu çalışanları
#toplu sözleşme
#memur zammı
#memur maaşları
#memur-sen
#kamu görevlileri hakem kurulu
#kamu görevlileri hakem kurulu
#kamu toplu sözleşmesi
#Enflasyon
#Memur Maaş Zammı
#Toplu_sözleşme
#Ekonomi
