TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Okula dönüşte rekor harcama! Çanta fiyatları velileri zorluyor

2025-2026 eğitim yılına sayılı günler kala veliler okul alışverişine başladı. Online alışveriş verilerine göre, yapılan harcamalar geçen yıla oranla yüzde 45 artış gösterdi. En dikkat çekici artış ise çanta kategorisinde yaşandı.

Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül’de başlıyor. Birinci sınıf öğrencileri ise 1 Eylül’den itibaren ders başı yapacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşına girdi.

Okula dönüşte rekor harcama! Çanta fiyatları velileri zorluyor

OKULA DÖNÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının paylaştığı verilere göre, ağustosun ilk günlerinde yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla kıyasla yüzde 45 artış görüldü. En dikkat çekici artış ise çanta kategorisinde oldu. Temmuz ayına göre ciroda yüzde 83 artış yaşandı. Kırtasiye ürünlerinde yüzde 60, kitap grubunda ise yüzde 25 artış görüldü. Ortalama sepet tutarı da geçen yılki 517 liradan bu yıl 750 liraya çıktı.

Okula dönüşte rekor harcama! Çanta fiyatları velileri zorluyor

ÇANTALARA YÜZDE 60’A VARAN ZAM

TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin alışverişlerini önceden planlayarak uygun fiyat arayışına yöneldiğini belirtti. Çetinaslan, “Özellikle çanta ve kırtasiye tarafında ciddi bir hareketlilik var. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında fiyat artışı gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda alışveriş temposunun daha da hızlanacağını belirtiyor. Ancak alışverişini erteleyen velilere ise fiyatların daha da yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

