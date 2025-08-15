Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı: Artık bu daireler yeniden yapılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2017’de yapımı yasaklanan 1+0 dairelerin yeniden inşasına izin verildi. Ancak yeni stüdyo daireler, belirlenen teknik ve mimari standartlara uygun olarak yapılmak zorunda olacak. Peki, bu standartlar neleri kapsıyor? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı: Artık bu daireler yeniden yapılabilecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 16:38

8 yıl önce yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden yapılabilecek. Ancak bu stüdyo dairelerin inşası, belirlenen yeni standartlar ve teknik şartlara bağlı olacak.

Anadolu Yakası Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın geçmişteki nedenini, “Türkiye’de konutların ağırlıklı olarak aile yaşamına yönelik olması ve bu tip dairelerin apartman düzeninde huzursuzluk oluşturması” şeklinde açıkladı.

Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı: Artık bu daireler yeniden yapılabilecek

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Erkutoğlu, kararla getirilen kriterleri şu sözlerle açıkladı: “Artık dar kenarı en az 2,5 metre, alanı ise 9 metrekare olan bir yatak nişi yapılabilecek. Bu, teknik olarak 1+1’e denk geliyor. Yatak odası duvarla ayrılmak zorunda değil; açık bir şekilde salonla bütünleşik tasarlanabilir. Önceden 12 metrekare olan salon alanı, düzenlemeyle birlikte 21 metrekareye kadar çıkarılabilecek.”

Konutta yeni dönem: 8 yıl aradan sonra yasak kalktı: Artık bu daireler yeniden yapılabilecek

FİYATLARA ETKİSİ OLABİLİR

Yeni düzenlemenin, özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli ihtiyacı olanlar için ekonomik ve pratik bir çözüm sunabileceğini belirten Erkutoğlu, konut fiyatlarında da düşüş olabileceğine dikkat çekti.

Yasağın kaldırılmasıyla, arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli konut projelerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Müteahhitler, yeni standartlara uygun olarak tasarlanacak 1+0 dairelerin hem yatırımcılar hem de kullanıcılar açısından cazip olacağını öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur zammı için kritik viraj! İsa Karakaş net oran verdi
Memur zammı için masaya oturuluyor! Milyonların gözü bu saatte: Görüşme saati belli oldu
Memur maaş zammı için kritik pazarlık sürüyor! Memur-Sen'den zam açıklaması: Bugün son gündü
ETİKETLER
#konut
#konut
#emlak
#resmi gazete
#inşaat
#fiyat düşüşü
#Yeni Düzenleme
#1+0 daireler
#stüdyo daireler
#1+0 Daire
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.