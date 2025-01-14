EPDK'dan elektrik tüketimine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:20

EPDK, elektrik tüketici hizmetleri yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle, serbest tüketicilere yeni dijital platformlar sunmayı ve kaçak elektrik tespiti için ileri teknoloji çözümleri kullanılmasını hedefleyen düzenlemeler getirdi.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte serbest tüketiciler​, tedarikçilerle olan ikili anlaşmalarını karşılaştırarak en uygun seçeneği seçebileceği bir platforma kavuşacak. Bu platform, Elektrik Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPİAŞ) tarafından kurulup işletilecek.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Perakende satış sözleşmeleri artık hem yazılı hem de elektronik ortamda yapılabilecek. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda sözleşme detayları daha kapsamlı bir şekilde sunulacak ve TÜBİTAK zaman damgası ile korunacak.

GÜVENCE BEDELİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR

Güvence bedeli, kullanım yerinin gücüne göre kilovat başına hesaplanacak. Bazı tüketici grupları, bu bedeli taksitle ödeyebilecek. Ayrıca, düzenli ödeme geçmişine sahip bazı tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.

KAÇAK ELEKTRİK TESPİTİNDE YENİ YÖNTEMLER

Kaçak elektrik tespitinde su ve doğalgaz şebeke bilgileri de kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, tespit işlemlerinde teknolojik yöntemler devreye girecek ve sahada gerçekleştirilen tüm işlemler dijital ortamda kayıt altına alınacak.