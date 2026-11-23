Enerji ve tokluk sağlamasıyla bilinen, sindirim sistemine faydası olan geleneksel üzümlü sarucu Erzincan’da pazarda yerini aldı. Üzümlü ilçesine özgü, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Üzümlü Sarucuna ilgi arttı.

ANRİKOTU GEÇTİ

Kentte kıymanın kilogramı 880, kuşbaşı etin 960, but etinin 980, kemikli etin 780, antrikotun ise 1.400 liradan satılıyor. Kilogram fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişen saruç, söz konusu et çeşitlerinin tamamından daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

BİR KİLOSU 2 KİLO KIYMAYA DENK GELİYOR

Fiyat karşılaştırmasında sarucun bir kilogramı, iki kilogram kıyma fiyatına denk geliyor. İki kilogram kıyma için 1.760 lira ödenirken bir kilogram sarucun fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişiyor.

Kuşbaşı etle kilogram başına 740 ila 840 lira, but etiyle 720 ila 820 lira fiyat farkı bulunan saruç, kemikli etin iki kilogramından da daha pahalıya geliyor.

Ürünün daha az miktarda satın alınması durumunda da fiyatı dikkati çekiyor. Sarucun 250 gramı 425 ila 450, yarım kilogramı ise 850 ila 900 liradan satılıyor.

ET FİYATIYLA YARIŞIYOR

Yarım kilogram saruç için ödenen tutarın, kilogramı 880 liradan satılan kıymanın fiyatına yaklaşması, yöresel ürünün fiyatını et çeşitleriyle yapılan karşılaştırmaların gündemine taşıyor.