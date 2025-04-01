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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik rakamları belli oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon mart ayında düştü. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Mart ayında yüzde 2,2'ye düştü. Piyasa beklentilerini karşılayan bu gerilemenin yanında işsizlik rakamları da geldi. İşsizlik şubatta geriledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 16:01

Euro Bölgesi'nin mart ayındaki yıllık enflasyon oranı yüzde 2,2'ye geriledi. Ocak ayında yüzde 2,3 olan enflasyon, piyasa beklentilerini karşıladı. İşsizlik de şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine düştü.

ENFLASYON MARTTA GERİLEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yüzde 2,2'ye düştü. TÜFE de mart ayı bazında yüzde 0,6 oldu. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2 olacağı yönündeydi.

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İŞSİZLİK ŞUBAT AYINDA YÜZDE 6,1 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verileri de belli oldu. AB'de ocak ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 5,7'ye indi. Euro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı şubatta 6,1'e düştü. İşsizlik oranı, geçen yılın şubat ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

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#Ekonomi
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