19°
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 1,2 puan yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 1 puan yükselişle 96,7 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,2 puan artarak 96,8 puana çıktı.

() Komisyonu, ekim ayı raporunu açıkladı. Rapora göre 'nde ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 1,2 puan artışla 96,8'e ulaştı. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 95,7 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 1,2 puan yükseldi

Endeksteki yükseliş, sanayi, perakende ve inşaat sektörleri ile tüketicilerin güven artışından kaynaklandı. Euro Bölgesi , ekimde eksi 14,9'dan eksi 14,2'ye çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,3'ten eksi 13,5 seviyesine yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde iyileşme oldu.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış eylülde aynı seviyede belirlendi. Avro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı eylülde değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 1,2 puan yükseldi

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti. Eylülde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8,2 oldu. AB'de işsiz sayısı, eylülde 13 milyon 246 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 3 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylül ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 866 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 282 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 1,2 puan yükseldi

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 0,2 BÜYÜDÜ

Öte yandan Eurostat, AB ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla () öncü verilerini de açıkladı. Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi 1,2 puan yükseldi

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti. GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya’da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya’da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan’da sabit kalan GSYH, Fransa’da yüzde 0,5, İspanya’da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya’da yüzde 0,9 gerilerken Almanya’da yüzde 0,3, İtalya’da yüzde 0,4, Fransa’da yüzde 0,9 ve İspanya’da yüzde 2,8 yükseldi.

