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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:45

Ev aldı kiracıyı bir türlü çıkaramadı! Tahliye beklerken borçlu çıktı

Mersin'de halihazırda kiracısı bulunan evi satın alan vatandaş tahliye talep etmesine rağmen evinde oturamıyor. Kirasının evi boşaltması için dava açan ev sahibi bir de çıkan ücret karşısında tepkisini "Hem mal sahibiyim hem de üstüne para veriyorum" sözleriyle dile getirdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:45

'de kiracısı bulunan bir daireyi satın alan vatandaş, yaklaşık 2 yıldır evine giremediğini ve kira alamadığını iddia etti. Kiracının tahliyesi için açtığı davanın reddedildiğini belirten vatandaş, 41 bin TL karşı taraf vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Olay, ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi 3216 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Merveyanoğlu, 29 Ocak 2025 tarihinde apartmanın ikinci katında bulunan, içerisinde yabancı uyruklu bir kiracının yaşadığı daireyi satın aldı. Evi satın aldıktan sonra kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğini belirten Merveyanoğlu, ihtarnameye rağmen kiracının evi boşaltmadığını ve kendisine herhangi bir kira ödemesi yapmadığını ileri sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Ev aldı kiracıyı bir türlü çıkaramadı! Tahliye beklerken borçlu çıktı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de kiracısı bulunan bir daireyi satın alan vatandaş, yaklaşık 2 yıldır evine giremediğini, kira alamadığını ve tahliye davasının reddedilmesi üzerine 41 bin TL vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Vatandaş, 29 Ocak 2025'te yabancı uyruklu bir kiracının yaşadığı daireyi satın aldı.
Noter aracılığıyla gönderdiği ihtarnamaye rağmen kiracının evi boşaltmadığını ve kira ödemesi yapmadığını iddia etti.
Tahliye için açtığı davada, bilirkişi raporuyla belirlenen 2 bin TL kira bedeli üzerinden davanın reddedildiğini belirtti.
Mahkeme kararı sonrası karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekalet ücreti ödemek zorunda kaldı.
Yaklaşık 2 yıldır evine giremediğini ve kira alamadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ev aldı kiracıyı bir türlü çıkaramadı! Tahliye beklerken borçlu çıktı

TAHLİYE DAVASI REDDEDİLDİ BİR DE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Kiracının tahliyesi için mahkemeye başvurduğunu anlatan Merveyanoğlu, yargılama sürecinde bilirkişi raporu hazırlandığını, aylık kira bedelinin 20 bin TL olması gerektiğini düşündüğü daire için 2 bin TL değer belirlendiğini iddia etti. Mahkemenin tahliye talebini reddettiğini söyleyen Merveyanoğlu, kararın ardından karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekalet ücreti ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

KİRACILI ALDIĞI EV BAŞINA DERT OLDU: 2 YILDIR EVİNDE OTURAMIYOR

Yaşadığı süreci anlatan Merveyanoğlu, evi satın aldığı tarihten bu yana kiracıyla sorun yaşadığını belirterek, "Mersin Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında bir daire satın aldım. Aldığım zaman içerisinde kiracısı vardı, yabancı uyruklu bir vatandaşımız. Ona noterden bir tebligat çektim. Yaklaşık 2 yıldır ben bu evi almışım, ne evime girebiliyorum ne de evimin kirasını alabiliyorum. Ben şu anda mağdurum" dedi.

Ev aldı kiracıyı bir türlü çıkaramadı! Tahliye beklerken borçlu çıktı

"HEM KİRA ALAMIYORUZ HEM DE HAKİM DOSYAYA RET VERDİ"

Kiracının evden çıkarılması için mahkemeye başvurduklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Merveyanoğlu, yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporundaki kira bedeline de tepki gösterdi. Merveyanoğlu, "Biz mahkeme yoluyla tahliye kararını çıkartmak için mahkemeye başvuru yaptık. Mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporuna istinaden buranın kirası normalde 20 bin TL olması gerekirken 2 bin TL olarak belirlendi. Bizim kiracı hiçbir şekilde kira vermedi. Biz evin tahliyesini istedik. Hem kira alamıyoruz hem de hakim dosyaya ret verdi" diye konuştu.

"HEM MAL SAHİBİYİM HEM DE ÜSTÜNE PARA VERİYORUM"

Mahkemenin tahliye talebini reddetmesinin ardından karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını ifade eden Merveyanoğlu, "Ona istinaden vekalet ücreti de bana çıktı. 41 bin TL de ben vekalet ücreti karşı tarafın avukatına vermem lazım. Hem mal sahibiyim hem de üstüne para veriyorum. 2 yıldır kira da alamıyorum. Mağdurum. Mağduriyetim için hukuk işlemlerini başlattık ama maalesef bir türlü sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Mersin
#Tahliye Davası
#Çiftlikköy
#yenişehir
#Ramazan Merveyanoğlu
#Çiftlikköy Mahallesi
#Ekonomi
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