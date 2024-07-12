Ev almak için doğru zaman sinyali geldi! Konut ve otomotiv için heyecanlandıran gelişme

12 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:34

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

BİM 12 Temmuz aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, PS4, süpürge ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün yer alıyor

BİM 12 Temmuz aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, PS4, süpürge ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün yer alıyor

Konut sektöründe önemli gelişmeler gözlemlendi. Konut üreticileri yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekten daha ümitli. Sektörde pozitif hava sürerken kredili satışlarda artış öngörüldü.

KONUTDER anketi haziran ayı sonuçlarına göre, kredili konut satış beklentisinde tablo pozitife döndü. Konut kredisi faizlerinin artmayacağı ve buna paralel olarak kredili konut satışlarında artış yaşanacağı beklentisi oluştu.

Ayrıca önümüzdeki 6 ay içinde 1. el konut satış adetlerinde herhangi bir değişim yaşanmayacağını anket sonuçlarına yansıdı.

Sektör temsilcilerinin konut maliyetlerine dair beklentileri de belli oldu.

KONUT MALİYETLERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ AZALDI

Anket sonuçlarına göre maliyet artış beklentisi de azaldı. Önceki dönemlerde üyelerin tamamı konut maliyetlerin artacağı konusunda hemfikirdi.

Ancak son sonuçlarda yüzde 22,7’si gelecek 6 ayda konut maliyetlerindeki artışın duracağını öngördü. Üyelerin dörtte üçü de işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağını tahmin etti.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?

Ankete katılan üyelere göre, konut kredisi faiz oranları artık artmayacak. KONUTDER temsilcilerinin yüzde 63,6’sı önümüzdeki 6 ay içinde faiz oranlarının aynı kalacağı tahmin etti.

Faizlerin azalacağını ifade eden üye oranı ise yüzde 36,4 oldu.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI ARTACAK

Raporda kredili konut satış beklentileri de arttı. 2023 yılının eylül ayından kredili satışların artacağını düşünen üyelerin oranı yüzde 4,5 iken bu yıl yüzde 50’ye yükseldi.

SIKI PARA POLİTİKASI EV ALMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Ekonomist Barış Soydan, sıkı para politikasına çok uzun süre devam edilmesi halinde konut ve otodaki durgunluğun derinleşeceğini belirterek fiyatların düşeceğini söyledi.

Soydan, " Sıkı para politikasına, pozitif reel faize çok uzun süre devam edilmesi durumunda konut ve oto piyasalarındaki durgunluk daha da derinleşir. Büyük olasılıkla Amerika’da olduğu gibi nominal düşüşler başlar, fiyatların yüzde 10 hatta daha fazla düştüğünü görürüz." açıklamasında bulundu.