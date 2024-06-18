Ev kadınları emeklilik için aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyecek

18 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:05

Ev kadınlarına emeklilik imkanı geliyor.

Ev hanımlarına emeklilik şartları adı altından sunulan koşulların eksiksiz biçimde tamamlanması durumunda kadınlar emekli olmaya hak kazanacak.

Ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Daha sonra çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek.

EV KADINLARI NE KADAR PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLACAK?

Bayramdan sonra TBMM hareketlenecek.

Meclis'e gelecek yeni düzenleme ile ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi sağlanacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kadınlar emeklilik için başvurduğunda sigorta primlerinin 3'te birini devlet ödeyecek.

ÇALIŞMAYAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YOLU

Ev hanımlarına emeklilik şartları ve detayları belli oldu.

Ev kadınları SGK'ya başvurarak, isteğe bağlı sigorta ile ev hanımları emekli olabilirken, yapılacak düzenleme ile ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olacak.

Bu kapsamda mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olacak.

Devlet 2 bin 133 lira 60 kuruş destek ödemesi yapacak.

Böylece ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Kanun teklifi kabul edilirse 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarına emekli olma yolu açılıyor.

Bu emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde.

Ev hanımlarına emeklilik kararının, torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor

BAĞ-KUR PRİMİ EŞİTLENİYOR MU?

Meclis'in gündeminde yer alacak bir diğer konu ise Bağ-Kur’lu küçük esnafların uzun süredir beklediği prim günlerinin eşitlenmesi.

Bu düzenleme küçük esnafların prim günlerini SSK’lı çalışanların prim günleriyle eşitlemeyi planlıyor.

BAĞ-KUR prim gün sayısı 9000’den 7200’e inecek.

Yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim günü, SSK’lı çalışanlarla aynı olacak şekilde 7 bin 200 güne düşürülecek.

Böylece, Bağ-Kur’lu esnaflar 5 yıl erken emekli olabilecek.

Bu düzenlemeden 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar yararlanabilecek