Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği askıya alındı

18 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 18:05

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

ARAZİDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

YERLEŞİM YERLERİNDEN GÖRÜLÜYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. Sosyal medyadan yangının son durumunu böyle duyurdu:

"Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Orman Kahramanımızla müdahale ediyoruz."

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölgede alınan güvenlik önlemleri kapsamında Büyükanafarta Köyü tahliye edildi.