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Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:48
Tekirdağ&#039;da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü

Tekirdağ'da bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü - 2. Resim

Jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü - 3. Resim

Yanan fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı.

Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü - 4. Resim

Gelişmeler takip ediliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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