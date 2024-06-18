Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevler içinde! Yangın kısa sürede büyüdü
Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:48
Tekirdağ'da bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yanan fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı.
Gelişmeler takip ediliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı