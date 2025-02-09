Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
16:29
WhatsApp uygulamasına elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeme özelliği geliyor
Tarih
16:27
Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu! Doktor maaşı bile yetmiyor

Türkiye'de özellikle İstanbul'da konut kiralarındaki artış, vatandaşları zor duruma sokuyor ve bazı semtlerde kiralar en düşük doktor maaşının üzerine çıktı. Ev kiraları en pahalı olan mahalleler belli oldu. İşte o sıralama...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 16:31

Türkiye’de hayat pahalılığı ile artan konut kiraları vatandaşların geçimini zorlaştırıyor. Konut satış fiyatları ve ev kiraları bazı bölgelerde halen yükselmeye devam ediyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki ücret tartışmaları mahkemelere taşınıyor. Bu kapsamda İstanbul en kritik şehirlerin başında geliyor.

İstanbul’da fiyatlar yeni yılda yüzde 45 oranında arttı. Yeni fiyatlarla birlikte bazı semtlerde rakamlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’nin bile üzerine çıktı.

EV KİRALARI EN PAHALI OLAN MAHALLELER

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre en pahalı 15 mahallenin listesi açıklandı. İşte o liste…

15 - Vişnezade (Beşiktaş) - 60,500 TL

14 - Suadiye (Kadıköy) - 61,200 TL 

13 - Arnavutköy (Beşiktaş) - 62, 000 TL

12 - Levent (Beşiktaş) - 62,000 TL

11 - Fenerbahçe (Kadıköy) - 62,600 TL

10 - Ayazağa (Sarıyer) - 63,200 TL

9 - Etiler (Beşiktaş) - 64,100 TL

8 - Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64,300 TL

7 - Şahkulu (Beyoğlu) - 64,500 TL

6 - Uskumruköy (Sarıyer) - 64,900 TL

5 - Caddebostan (Kadıköy) - 67,000 TL

4 - Sırapınar (Çekmeköy) - 67,600 TL

3 - Ömerli (Çekmeköy) - 67,900 TL

2 - Nisbetiye (Beşiktaş) - 69,000 TL

1 - Bebek (Beşiktaş) - 75,500 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut almak için doğru zaman mı? Uzman isim açıkladı
İconİLİŞKİLİ HABER
WhatsApp uygulamasına elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeme özelliği geliyor
WhatsApp uygulamasına elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeme özelliği geliyor
Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor
Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor
Öfkeli kadın, kocasına dehşeti yaşattı! Önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı
Öfkeli kadın, kocasına dehşeti yaşattı! Önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
2
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
3
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
4
Trump'ın barış çubuğuna suçlamalarla karşılık! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü
Trump'ın barış çubuğuna suçlamalarla karşılık! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü
5
'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem' yalanının ardından 'Santorini'de yanardağ patladı' videosuyla aldatma
'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem' yalanının ardından 'Santorini'de yanardağ patladı' videosuyla aldatma
Haber
09 Şubat 2025
WhatsApp uygulamasına elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeme özelliği geliyor
Haber
09 Şubat 2025
Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih16:29
WhatsApp uygulamasına elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeme özelliği geliyor
Tarih16:27
Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor
Tarih16:18
Öfkeli kadın, kocasına dehşeti yaşattı! Önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı
Tarih16:12
Esnafa özel elektrik faturası mı geliyor?
Tarih16:10
Burak Yılmaz'dan sansasyonel hareket! Kırmızı kart gördü
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.