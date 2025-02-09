Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu! Doktor maaşı bile yetmiyor

Türkiye’de hayat pahalılığı ile artan konut kiraları vatandaşların geçimini zorlaştırıyor. Konut satış fiyatları ve ev kiraları bazı bölgelerde halen yükselmeye devam ediyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki ücret tartışmaları mahkemelere taşınıyor. Bu kapsamda İstanbul en kritik şehirlerin başında geliyor.

İstanbul’da fiyatlar yeni yılda yüzde 45 oranında arttı. Yeni fiyatlarla birlikte bazı semtlerde rakamlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’nin bile üzerine çıktı.

EV KİRALARI EN PAHALI OLAN MAHALLELER

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre en pahalı 15 mahallenin listesi açıklandı. İşte o liste…

15 - Vişnezade (Beşiktaş) - 60,500 TL

14 - Suadiye (Kadıköy) - 61,200 TL

13 - Arnavutköy (Beşiktaş) - 62, 000 TL

12 - Levent (Beşiktaş) - 62,000 TL

11 - Fenerbahçe (Kadıköy) - 62,600 TL

10 - Ayazağa (Sarıyer) - 63,200 TL

9 - Etiler (Beşiktaş) - 64,100 TL

8 - Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64,300 TL

7 - Şahkulu (Beyoğlu) - 64,500 TL

6 - Uskumruköy (Sarıyer) - 64,900 TL

5 - Caddebostan (Kadıköy) - 67,000 TL

4 - Sırapınar (Çekmeköy) - 67,600 TL

3 - Ömerli (Çekmeköy) - 67,900 TL

2 - Nisbetiye (Beşiktaş) - 69,000 TL

1 - Bebek (Beşiktaş) - 75,500 TL