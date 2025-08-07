Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın (8 Ağustos) sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabilir.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli ve üst limit bulunmuyor.

Gayrimenkul Sertifikası’nın 4 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul üzerinden başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos’ta sona eriyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden ‘DMLKT’ işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.

Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecek.

Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor.

Yatırım hesabı aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem kodunu kullanarak satın alınan Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olunuyor.

1 MİLYON 257 BİN 629 METREKARELİK DEV PROJE

Yapılan açıklamaya göre Damla Kent projesi, Başakşehir’de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 kilometre uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 SEÇENEK SUNULUYOR

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor:

Konut edinme hakkı (asli edim)

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

Nakit kazanma hakkı (tali edim)

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamındaki daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Alım-satım (hisse gibi işlem)

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

HALKA ARZ SÜRESİNDEN SONRA NASIL SERTİFİKA ALINACAK?

Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görmeye başlayacak. Bu tarihten sonra, borsada alım-satım yoluyla sertifikalar alınabilir. Ancak: sertifika fiyatları 7,59 lira olarak sabit kalmayacak, talebe göre yükselecek.