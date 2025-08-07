Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan ve küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama süreci yarın sona erecek. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da ‘DMLKT’ işlem koduyla işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, ve iş birliğiyle ’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın (8 Ağustos) sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.
Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabilir.
Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli ve üst limit bulunmuyor.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Gayrimenkul Sertifikası’nın 4 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul üzerinden başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos’ta sona eriyor.
Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.
Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden ‘DMLKT’ işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.
Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecek.
Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor.
Yatırım hesabı aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem kodunu kullanarak satın alınan Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olunuyor.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

1 MİLYON 257 BİN 629 METREKARELİK DEV PROJE

Yapılan açıklamaya göre Damla Kent projesi, Başakşehir’de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 kilometre uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 SEÇENEK SUNULUYOR

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor:

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Konut edinme hakkı (asli edim)
Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Nakit kazanma hakkı (tali edim)
Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamındaki daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Gayrimenkul Sertifikası’nda son gün yarın!

Alım-satım (hisse gibi işlem)
Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

HALKA ARZ SÜRESİNDEN SONRA NASIL SERTİFİKA ALINACAK?

Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görmeye başlayacak. Bu tarihten sonra, borsada alım-satım yoluyla sertifikalar alınabilir. Ancak: sertifika fiyatları 7,59 lira olarak sabit kalmayacak, talebe göre yükselecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev kiralarında bir ilk! Yüzde 193 arttı: 60 bin lirayı geçti
Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı
ETİKETLER
#başakşehir
#toki
#emlak konut
#İstanbul
#Konut Yatırımı
#Damla Kent
#Gayrimenkul Sertifikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.