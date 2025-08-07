Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev kiralarında bir ilk! Yüzde 193 arttı: 60 bin lirayı geçti

Ağustos 07, 2025 09:19
1
konut fiyatları ev kiraları

Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatları ve ev kiralarındaki artış dikkat çekiyor. Taşınma işlemlerinin yoğun görüldüğü bu aylarda kiralarda dikkat çeken gelişmeler görülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Kadıköy’de ortalama konut kirası geçen ay 62 bin TL ve Sarıyer’de 60 bin TL oldu. Böylece mega kentte ortalama kiralar ilçe bazında ilk defa 60 bin TL barajını aştı. 20 bin TL ve altında ortalama kiraların olduğu ilçe sayısı ise 3’e kadar geriledi. İşte Temmuz 2025 döneminde İstanbul’un en pahalı ve ucuz ilçeleri…

2
konut kiraları ev fiyatları

Ev taşıma faaliyetlerinin zirve yaptığı yaz aylarında, kiralarda da hareketlilik devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan temmuz verilerine göre, İstanbul’da geçen ay ortalama kira 30 bin TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, haziran ayı ile aynı seviyede gerçekleşti ve açıklanan verilere göre mega kentte ortalama kiralarda bir artış yaşanmadı.
 

3
EN PAHALI İLÇELER

Ancak ilçeler bazında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Temmuz ayında kiraların en yüksek olduğu ilk 5 ilçe şöyle:

1-Kadıköy: 62 bin TL

2-Sarıyer: 60 bin TL

3-Beşiktaş: 52 bin TL

4-Bakırköy: 50 bin TL

5-Zeytinburnu: 45 bin TL
 

4
kira fiyatları

Haziranda ilçe bazında en yüksek ortalama kiralar Sarıyer ve Kadıköy’de 55 bin TL olarak gerçekleşmişti. Böylece İstanbul’da temmuzda ilçe bazında ortalama kiralar ilk defa 60 bin TL’yi aşmış oldu.
 

5
konut fiyatları

EN UCUZ İLÇELER

Temmuz fiyatlarına göre İstanbul’da ortalama kirada en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

1-Esenyurt: 17 bin 500 TL

2-Esenler: 19 bin 500 TL

3-Arnavutköy: 20 bin TL

4-Sultangazi: 21 bin TL

5-Silivri: 22 bin TL
 

Önceki ay Esenyurt’ta kiralar 17 bin ve Esenler’de 19 bin TL olmuştu. Rakamlar, her iki ilçede de ortalama kiraların sınırlı arttığını gösterdi.

6
kira artış oranı

İSTANBUL, EN YÜKSEK KİRA ARTIŞ ORANI YAŞANAN ŞEHİR

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2025 Kira Raporuna göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir %193 ile İstanbul olmuştu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafında yapılan analizde de aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti.
 

7
KİRA ARTIŞ ORANI

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 41,13

TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Bu arada sektör temsilcileri, son 5 yıllık dönemde gelirlerde de ciddi artışların yaşandığını hatırlatarak; sadece kiralardaki artış oranını dikkate almanın, kiralama gücünün tespiti açısından yanıltıcı olacağını vurguluyor.
 

8
EN PAHALI ŞEHİRLER

İstanbul, her ne kadar son 5 yılın kira artışında şampiyon olsa da, kiraların en yüksek olduğu kentler sıralamasında 53’üncü sırada yer aldı. Deutsche Bank’ın raporunda en pahalı ilk 10 şehir; New York, Singapur, Boston, Londra, San Fransisco, Zürih, Hong Hong, Cenevre, Chicago ve Dubai şeklinde sıralanmıştı.

