Ev kiralarında bir ilk! Yüzde 193 arttı: 60 bin lirayı geçti

İSTANBUL, EN YÜKSEK KİRA ARTIŞ ORANI YAŞANAN ŞEHİR

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2025 Kira Raporuna göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir %193 ile İstanbul olmuştu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafında yapılan analizde de aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti.

