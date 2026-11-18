Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) mahallelerinde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait 20 dairenin satışı için ihale düzenleyecek. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen konutlar, uygun ödeme imkanlarıyla satışa sunulacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 24 AY VADE FIRSATI

Modern ve konforlu ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’mizi en iyi yerlere taşımak, refah seviyesini yükseltmek için farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Okullar, sağlık merkezleri, camiler, kütüphaneler, sosyal tesisler, parklar, yeni yollar yaptığımız gibi kentsel dönüşüm de de rekor çalışmalara imza atıyoruz. İlçemizi Türkiye’ye örnek olan belediyecilik anlayışımızla günden güne geliştirmeye, vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatıyla Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi kentsel dönüşüm alanında yaptığımız 2+1, 3+1, 4+1 büyüklüğünde 20 dairemizi satışa çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde örnek çalışmalarımız ilçede giderek çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

26 KASIM'DA İHALE VAR

Palancıoğlu, "Birçok mahallede kentsel dönüşüm yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı daha konforlu, güvenilir, sağlam ve modern evlere kavuşturuyoruz. Cazip imkanlarla ev sahibi olmak isteyen herkesi, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceğimiz açık ihalemize bekleriz" dedi.