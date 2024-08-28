Ev sahibinden altın ile kira talebi! Dikkat çeken yargı kararı: Kira sözleşmeleri geçersiz sayılır

28 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:12

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 'Ağustos ayında her şey değişebilir'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 'Ağustos ayında her şey değişebilir'

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ev sahibi, evinin aylık kira bedelini 7 gram altın, depozitosunu ise 500 dolar olarak belirledi. Ortaya çıkan bu olaydan sonra, kiracılar bu uygulamanın yasal olup olmadığını araştırmaya başladı. Döviz ve altın cinsinden kiraların belirlenmesi noktasında nasıl bir prosedürün olduğunu ve bu uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği hakkında tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e açıklamalar yapan Avukat Mustafa Zafer; '2018 yılından sonra döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmeleri geçersiz sayılır' diyerek, ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren açıklamalar gerçekleştirdi.

Kira fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat politikasından dolayı 2022’de yürürlüğe konulan yüzde 25 zam sınırı, Temmuz 2023’te bir yıl daha uzatıldı. Yaklaşık iki yıldır uygulanan zam sınırı, 1 Temmuz tarihinde alınan kararla sona erdi.

Zam sınırı uygulamasının kalkmasından sonra, ev sahipleri yeni yöntemlere başvurmaya yöneldi. O yöntemlerden biri de altın ve döviz cinsinden kira sözleşmeleri yapılması oldu.

"KİRA BEDELLERİ DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENEMEZ!"

13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar gereğince Türkiye’de yaşayan kişilerin kira bedeli ve depozitolarının TL cinsinden belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kurala uymayan sözleşmeler geçersiz sayılır.

Günümüzde kira bedelleri ve depozitolar döviz cinsinden belirlenemez. Ancak 13 Eylül 2018 tarihinden önce kira sözleşmesi yapılmışsa ve söz konusu depozito döviz cinsinden belirlenmişse, kiracılar evden çıktıklarında depozitolarını döviz cinsinden alabilir. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın çıkardığı karar ile döviz cinsinden kiralamaların önüne geçildi.

"ALTINLA KİRA ÖDENMESİ KABUL GÖREMEZ"

Borçlar kanununa göre; kiracı ev sahibine kira bedelini yanında çalışarak da verebilir, para olarak da verebilir, mal da verebilir ama döviz veremez. Altın verilip verilmemesi konusunda ise kanunda bir engelleme yok ama genel uygulama anlamında bu durum kabul görmez. Çünkü altınla ödeme şekli kiracıyı korumaz. Zira altın da dövize endeksli bir şekilde yukarı doğru çıkıyor.

Altınla kira ödeme uygulaması çok fazla görülen bir durum değildir. Bu sebepten emsal yargı kararları olmaması gayet normal çünkü altın ile kira ödeme ülkemizde uygulaması olan bir durum değil. Ancak bu durum yaygınlaşırsa Mahkemeler bu ödeme şeklinin önüne muhakkak geçecektir.

Bu süreçte yargının vereceği kararları dikkatle takip edeceğiz.