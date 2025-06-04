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 | Bengü Sarıkuş

Ev taşıyacaklar dikkat! Deprem sonrası kriterler ve en değerli ilçeler değişti

İstanbul'da yeni taşınacak kişiler için kriterler değişti. Deprem farkındalığı, konut hareketliliğini ciddi oranda etkiledi. Deprem güvenliği olan ilçeler için yeni yapılar ciddi bir talep artışı yaşadı. İşte en değerli ilçeler...

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Ev taşıyacaklar dikkat! Deprem sonrası kriterler ve en değerli ilçeler değişti
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:25

Türkiye'nin her yerinde gerçekleşen depremler nedeniyle deprem ve güvenli konut gündemi hiç değişmiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken ev satın alma ya da kiralama konusunda dengeler değişti. Özellikle İstanbul'da yeni ev tercihlerinde E-5 karayolu sınır olarak öne çıktı. E-5'in üst kısmındaki konutların fiyatı arttı, alt kısımdakilerin fiyatı ise geriledi.

Ev taşıyacaklar dikkat! Deprem sonrası kriterler ve en değerli ilçeler değişti

Deprem gündeminden sonra İstanbul'un çeperine ve kuzey ilçelerine talep arttı. Fay hattına yakın ilçelerde ise talep düştü. Güney ilçelerde yeni yapıların fiyatı yükseldi. Riskin az olduğu ilçelerde ise eski yapılar değerlendi.

DEPREM SONRASI KONUT TERCİH EĞİLİMLERİ

Tercih Edilen Bölgeler:

İstanbul’un kuzeyindeki ve etrafındaki ilçeler: Silivri, Şile, Sancaktepe gibi bölgelerde eski yapıların değeri arttı.

E-5 karayolunun kuzeyi: Daha güvenli olarak algılandığı için bölgede fiyatlar yükseldi.

Ev taşıyacaklar dikkat! Deprem sonrası kriterler ve en değerli ilçeler değişti

Tercih Edilmeyen Bölgeler:

Fay hattına yakın, merkezi ilçeler: Beyoğlu, Beşiktaş gibi bölgelerde konut fiyatları düştü.

E-5 karayolunun güneyi: Talebin azalmasıyla birlikte bazı bölgelerde fiyat düşüşleri yaşanıyor.

Fiyat, Beyoğlu'nda yüzde 5, Beşiktaş'ta yüzde 4 geriledi. Eski konutların fiyatı Silivri'de yüzde 26, Şile'de yüzde 22, Sancaktepe'de yüzde 17 değerlendi. Silivri, deprem riski olan bir bölge olsa da yine de kentin çeperinde olması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

Ev taşıyacaklar dikkat! Deprem sonrası kriterler ve en değerli ilçeler değişti

BAZI İLÇELERDE ESKİ YAPILAR DA DEĞERLENDİ

Deprem sonrası eski yapılarda kiralar yine ilçeden ilçeye göre değişiklik gösterdi. Eski yapıların kirası Sancaktepe'de yüzde 19, Sarıyer'de yüzde 10 artarken Eyüpsultan'da yüzde 7 azaldı. Riskli ilçelerde 2020 sonrası yapılan binalardaki konutların satılık fiyatı hızla artıyor. Satılık konut fiyatı Zeytinburnu'nda yüzde 30, Beyoğlu'nda yüzde 12, Büyükçekmece'de yüzde 10 artış gösterdi. Yeni yapılarda kiralar ise Güngören'de yüzde 27, Çekmeköy'de yüzde 15, Şile'de yüzde 11 zamlandı.

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