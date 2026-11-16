Ev veya araç satın almak isteyen vatandaşları hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemi, noterlerin adını ve resmî kurumların güvenilirliğini kullanıyor. 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adı altında para talep eden dolandırıcılar, sahte internet siteleri, telefon görüşmeleri ve mesajlarla alıcıları tuzağa düşürüyor. Noter güvencesiyle işlem yapıldığı izlenimi oluşturan şüpheliler, vatandaşlardan ön ödeme talep ederek ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Türkiye Noterler Birliği de böyle bir uygulamanın bulunmadığını açıklayarak vatandaşları uyardı. Peki, gerçek güvenli ödeme sistemi ile sahte kapora tuzağı nasıl ayırt edilir? Dolandırılanlar parasını geri alabilir mi?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ev ve araç alacaklar dikkat! Noter adıyla 'güvenli kapora' tuzağı: 'Ödeme yapmayın' Ev ve araç alıcıları, noter ve resmi kurumların adını kullanarak oluşturulan 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adı altındaki yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye Noterler Birliği, 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adında bir uygulamanın noterlerde bulunmadığını duyurarak vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, sahte internet siteleri, telefon görüşmeleri ve mesajlarla noter güvencesi adı altında ön ödeme talep ediyor. Avukat Gizem Gonce, vatandaşların kişisel banka hesaplarına veya doğruluğu teyit edilmemiş IBAN'lara ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Araç satışlarında uygulanan gerçek güvenli ödeme sistemi ile sahte kapora tuzağının birbirinden farklı olduğu belirtildi. Dolandırılan kişilerin bankalarıyla iletişime geçerek transferi durdurmaları ve savcılığa veya kolluk birimlerine suç duyurusunda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN 'GÜVENLİ KAPORA' UYARISI

Türkiye Noterler Birliği, 14 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, noterlerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adı altında herhangi bir uygulamanın bulunmadığını duyurdu.

Dolandırıcılar ise bu isimleri kullanarak vatandaşlara satış işleminin tamamlanması, sıranın ayrılması veya noter güvencesinden yararlanılması için önceden ödeme yapılması gerektiğini söylüyor. Sahte ilanlar ve internet siteleri üzerinden yürütülen dolandırıcılıkta, alıcıların resmî bir işlem yaptıklarına inanmaları hedefleniyor.

Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı değerlendirmede, dolandırıcıların noterlerin ve resmî kurumların güvenilirliğinden yararlandığına dikkat çekerek özellikle ödeme aşamasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"KİŞİSEL BANKA HESAPLARINA, DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ IBAN'LARA VE SAHTE İNTERNET SİTELERİNE ÖDEMEYE YAPMAYIN"

Noterlerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adıyla bir uygulama bulunmadığının altını çizen Av. Gizem Gonce, kendisini noter çalışanı olarak tanıtarak telefon veya mesaj yoluyla para isteyen kişilere karşı uyardı.

Av. Gonce, vatandaşların özellikle kişisel banka hesaplarına ve doğruluğu teyit edilmemiş IBAN numaralarına para göndermemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle vatandaşlarımızın bilmesi gereken en önemli konu, noterlerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adıyla bir uygulamanın bulunmadığıdır. Dolandırıcılar, noterlerin ve resmî kurumların güvenilirliğinden yararlanarak vatandaşlarda işlemin devlet güvencesinde olduğu izlenimini oluşturuyor. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp telefonla veya mesajla para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Özellikle kişisel banka hesaplarına, doğruluğu teyit edilmemiş IBAN numaralarına ve sahte internet sitelerine ödeme yapılmamalıdır."

ARAÇ SATIŞLARINDAKİ GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ İLE KARIŞTIRILIYOR

Dolandırıcıların kullandığı sahte kapora yöntemi ile araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çeken Av. Gonce, gerçek sistemin nasıl işlediğini anlattı.

Araç satışlarında güvenli ödeme sisteminde satış bedelinin banka ve noter altyapısı üzerinden güvence altına alındığını belirten Gonce, noter devrinin tamamlanmasının ardından paranın satıcıya aktarıldığını ifade etti.

Taşınmaz satışlarında da güvenli ödeme sistemine ilişkin düzenleme bulunduğunu hatırlatan Gonce, uygulama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Araç satışlarında kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi ile sahte kapora uygulaması birbirinden farklıdır. Gerçek sistemde satış bedeli, işlem için tanımlanan banka ve noter altyapısı üzerinden güvence altına alınır. Noterde devir işlemi tamamlandığında para satıcıya aktarılır. Taşınmaz satışları bakımından da güvenli ödeme sistemi düzenlemesi bulunmaktadır. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre taşınmaz satışlarında sistemin zorunlu uygulamaya geçiş tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlenmiştir. Dolayısıyla araç satışlarındaki mevcut uygulama ile taşınmaz satışlarına ilişkin geçiş takvimi birbirine karıştırılmamalıdır."

DOLANDIRILDIĞINIZI FARK ETTİĞİNİZDE YAPILMASI GEREKENLER

Sahte kapora tuzağına düşerek para gönderen vatandaşların zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerekiyor. Dolandırıcılığı fark eden kişilerin ilk olarak bankalarıyla iletişime geçerek transferin durdurulması veya geri çağrılması için başvuruda bulunması önem taşıyor.

Ardından dekontlar, mesajlar, telefon numaraları ve sahte internet sitesi bağlantıları gibi tüm delillerin saklanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk birimlerine başvurulması gerekiyor.

Av. Gizem Gonce, suç duyurusunun paranın otomatik olarak iade edilmesini sağlamadığına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımız dolandırıldıklarını fark ettiklerinde öncelikle banka ile derhâl iletişime geçerek transferin durdurulması veya geri çağrılması için başvurmalıdır. Ardından dekontları, mesajları, telefon numaralarını, internet sitesi bağlantılarını ve diğer iletişim kayıtlarını muhafaza ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya kolluk birimlerine başvurmalıdır. Olayın özelliklerine göre dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçları gündeme gelebilir. Ayrıca gönderilen paranın iadesi için hukuki yolların değerlendirilmesi gerekir. Ancak suç duyurusunda bulunmak paranın otomatik olarak geri alınmasını sağlamaz."

EV VE ARAÇ ALIRKEN KAPORA GÖNDERMEDEN ÖNCE BU UYARILARA DİKKAT

Gayrimenkul veya araç satın alırken acele ettirilmek, fırsatın kaçırılacağı söylenerek baskı altında bırakılmak dolandırıcıların sık kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Av. Gizem Gonce, vatandaşların maddi kayıp yaşamaması için dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Noter çalışanı olduğunu söyleyen kişilere telefon üzerinden para göndermeyin.

'Güvenli kapora' veya 'teminat bedeli' adı altında talep edilen ödemelere dikkat edin.

Resmî kurumların internet adreslerini kendiniz kontrol edin.

Ödemeyi, gerçek satıcı ve işlem taraflarını doğrulamadan yapmayın.

Banka dekontlarını ve tüm yazışmaları saklayın.

Gayrimenkul veya araç satın alırken acele ettirilmek, fırsatın kaçırılacağı söylenerek baskı altında bırakılmak dolandırıcılık yöntemlerinde sıkça kullanılan taktiklerdir. Unutulmamalıdır ki bir işlemin noter adıyla sunulması, onun resmî ve güvenli olduğu anlamına gelmez. Vatandaşlarımız ödeme yapmadan önce sistemin gerçekten var olup olmadığını mutlaka doğrulamalıdır. Birkaç dakikalık kontrol, çok ciddi maddi kayıpların önüne geçebilir."