Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

Kedi ve köpeklerine mikroçip taktırmayan evcil hayvan sahipleri için son günün 31 Aralık 2025. 6 aydan büyük kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip taktırmak zorunlu hale geldi. 1 Ocak itibarıyla kayıt yaptırmayan evcil hayvan sahiplerine 8 bin 306 TL’ye kadar ceza, hayvanını sokağa terk edene ise 86 bin 350 TL ceza uygulanıyor.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık
Kedi ve köpeklerine mikroçip taktırmayan evcil hayvan sahipleri için son günün 31 Aralık olduğu bildirildi. Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için evcil hayvan sahiplerini yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmeleri konusunda hatırlatma yaptı.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, mikroçip uygulamasının yalnızca bir prosedür olmadığını belirterek, uygulamanın hayvanların güvenliğinin sağlanması ve sahip sorumluluğunun netleşmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

Çoban, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aylık ve üzeri tüm kedilerin mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Mikroçip sayesinde kaybolan hayvanların kısa sürede sahiplerine ulaştırılabildiğini ifade eden Çoban, aynı zamanda hayvanların aşı, tedavi ve sağlık geçmişlerinin de sistem üzerinden takip edilebildiğini, bunun hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

8 BİN 306 LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Mikroçip uygulamasının veteriner hekimler tarafından birkaç dakika içerisinde gerçekleştirildiğini aktaran Çoban, güncel çip ücretinin ortalama 600 lira civarında olduğunu belirtti. Belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin ise idari para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Açıklamasında cezai yaptırımlara da değinen Çoban, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 6 aydan büyük kedi, köpek ve gelinciğine mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan hayvan sahiplerine yaklaşık 8 bin 306 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini kaydetti. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için süreyi beklemeden veteriner hekimlere başvurmaları çağrısında bulundu.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

HAYVANI SOKAĞA BIRAKANA 86 BİN 350 LİRA CEZA

Hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğunun altını çizen Çoban, mikroçip sayesinde sokağa bırakılan veya terk edilen hayvanların sahiplerinin PETVET sistemi üzerinden kısa sürede tespit edilebildiğini ifade etti. Yapılan incelemelerde sahipli bir hayvanın terk edildiğinin belirlenmesi halinde, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son gün 31 Aralık

Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini yaygınlaştırmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm kedi sahiplerini yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

