Evi olan emeklilere müjde! Başvuran parasını geri alacak: Dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor

07 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:45

Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödenen emlak vergisi için geri sayım başladı. Emlak vergisi emekli muafiyetinin detayları ise sıklıkla sorgulanmaya başladı. Türkiye'de evi olan emeklilerin başka bir evi yoksa siz ödenmesi gereken emlak vergisinden muaf oluyor. Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları ile dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Peki, emekliler emlak vergisi ödememek için ne yapmalı? İşte gayrimenkulü olan emeklilerin yapması gerekenler.

Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Emekli vatandaşlar belli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf oluyor. Yani emekliler için emlak vergisi oranı indirimli (yüzde 0) olarak uygulanıyor. Ancak emlak vergisinden muaf olmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor. Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları ile dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Emlak vergisi ödemek istemeyen emeklilerin ilk yapması gereken ise evinize yakın bir belediyeye başvurmak. İşte detaylar.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Geçen yıl EYT düzenlemesiyle 2 milyon kişi emekliliğe hak kazanırken, bu yıl Ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu.

Emekli sayısı her geçen gün artarken EYT kapsamındaki yeni emekliler de bu sayıya eklendi. Konudan yeni haberdar olan kişilerin sayısı da böylece artmış oldu.

İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

Kasım ayında başlayacak emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Yıllarca çalışıp bir ev sahibi olabilen emeklilere ise iyi haber var. Sadece bir evi olan emekliler emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.

İndirimli emlak vergisi oranı (yüzde 0) uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması ve sadece tek bir konuta (mesken) sahip olunması gerekiyor.

VERGİ MUAFİYET KOŞULLARI NELER?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşı dışında ek gelir elde etmeyen vatandaşlar, emlak vergisi ödemekten muaf tutulacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK

Bu muafiyetten, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da faydalanabilir. Ayrıca, dul ve yetim aylığı alanlar da muafiyet hakkına sahip olacak, ancak yıllık geliri 150 bin TL’nin üzerinde olanlar bu kapsam dışında kalacak.

Bu kişiler, birden fazla eve veya birden fazla meskende hisseye sahipse indirimli vergi oranı (yüzde 0) uygulamasından yararlanamayacak. Böylece sahip oldukları bütün gayrimenkuller için emlak vergisi ödeyecek.

İŞYERİ VE YAZLIK İÇİN EMLAK MUAFİYETİ VAR MI?

İndirimli emlak vergisi uygulaması sadece konut ile ilgilidir. Bir tane dahi olsa sahip olunan işyeri için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Ayrıca yazlık gibi dönemlik olarak kullanılan meskenler için de bu haktan yararlanılamıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler şehitler, dul ve yetimlerin ilgili belediyeye başvurarak durumlarına uygun form veya taahhütnameleri doldurmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında ‘Tek Meskeni Olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form’ doldurup imzalayarak teslim ediliyor.

BAŞVURAN PARASINI GERİ ALACAK

Muafiyet hakkı emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Muafiyet, genellikle belirli bir değer altındaki konutlar için sağlanıyor ve bu değer, her yıl belediyeler tarafından belirleniyor.



Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen bilmeden ödeme yapan emeklilere ise müjde var. Emekliler o paraları geri alabilir.

EMLAK VERGİSİ İÇİN 5 YIL MÜJDESİ

Beş yıllık geriye dönük zaman aşımı süresi içinde yapılan ödemeler, şartların karşılandığını gösteren belgelerle belediyeye başvuru yapılarak iade ediliyor.