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 | Banu İriç

Evin tipine göre su zammı! Belediyeden tartışılan karar

Bolu Belediyesi yine tartışılacak bir zam kararına imza attı. Yeni düzenlemeye göre, aynı miktarda su tüketen vatandaşlar evlerinin inşaat sınıfına göre farklı ücretler ödeyecek. Su tarifesinde yapılan bu değişiklikle lüks konut sahipleri daha fazla, dar gelirliler ise indirimli tarifeden yararlanacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 22:09

Bolu Belediye Meclisi, su ücretlerinde gelir düzeyine göre farklılaştırmaya giden tarihi bir karara imza attı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın önerisiyle, lüks konut sahipleri suya daha fazla ücret öderken, dar gelirli vatandaşlar yüzde 50 indirimli tarifeden faydalanacak. Madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Evin tipine göre su zammı! Belediyeden tartışılan karar

LÜKS VE BİRİNCİ SINIF İNŞATTA OTURANLAR ZAMLI ÖDEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, su ücretleri konutun inşaat sınıfına göre belirlenecek. Lüks ve birinci sınıf inşaatlarda oturanlar mevcut tarifeye göre sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 15 daha fazla ödeyecek. İkinci sınıf inşaatlar mevcut tarife üzerinden ücretlendirilirken, üçüncü sınıf ve basit inşaat sınıfındaki konutlar için yüzde 50 indirim uygulanacak.

Evin tipine göre su zammı! Belediyeden tartışılan karar
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ZENGİNDEN FAZLA FAKİRDEN AZ

Bolu Belediye Meclisi'nin nisan ayı 2. birleşiminde su ücretlerinin zenginden daha fazla fakirden de daha az alınacak şekilde alınması oy birliği ile kabul edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz" dedi.

Evin tipine göre su zammı! Belediyeden tartışılan karar

Toplantıda konuşan Başkan Tanju Özcan, uygulamanın Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan "mali güce göre ödeme" ilkesine dayandığını vurguladı. Özcan, “Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz,” dedi.

Özcan ayrıca, bu uygulamaya ilham verenin İskandinav ülkelerinde gelir durumuna göre kesilen trafik cezaları olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan gelen destek mesajlarının ardından bazı belediye başkanlarının da kendisini aradığını belirten Özcan, bu kararın başka şehirlerde de uygulanmaya başlanabileceğini söyledi.

Mecliste kabul edilen düzenlemenin, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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