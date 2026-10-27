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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:32

Evini turiste kiralayanlar dikkat: 30 ün süre verilecek, şartı sağlamayanın izin belgesi iptal edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek eksik veya uygunsuz belge tespit edilen mülk sahiplerine 30 gün yasal süre verileceğini açıkladı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, verilen 30 günlük süre içinde eksikliklerini gidermeyen işletmelerin ve konut sahiplerinin turizm amaçlı kiralama izin belgeleri doğrudan iptal edilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Evini turiste kiralayanlar dikkat: 30 ün süre verilecek, şartı sağlamayanın izin belgesi iptal edilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:32

, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek 'de yayımladı.

Yapılan düzenlemeyle, belgelendirmeye esas evraklarında eksiklik, uygunsuzluk veya bilgi değişikliği tespit edilen mülk sahiplerine 30 gün süre tanınacak; bu süre sonunda eksikliğini gidermeyenlerin izin belgeleri doğrudan iptal edilecek.

YENİ DÜZENLEMENİN KRİTİK ŞİFRELERİ 

  • Eksik Evraka 30 Gün Süre: İzin belgesi başvurusunda veya denetimlerde eksik/uygunsuz belge tespit edilirse mülk sahibine tam 30 gün yasal süre verilecek.
  • Doğrudan İptal Yaptırımı: Verilen 30 günlük süre içinde evrak eksikliğini tamamlamayan veya bilgi güncellemesini yapmayanların turizm amaçlı kiralama izin belgeleri iptal edilecek.
  • Süreç Nasıl İşleyecek: Tapu, kat maliklerinin oy birliği kararı, ruhsat veya adres/malik değişiklikleri gibi tüm belgelendirme süreçleri 30 günlük takvime tabi olacak.
  • Yürürlük Tarihi: Karar, Resmî Gazete'de yayımlandığı 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla doğrudan yürürlüğe girdi.
Evini turiste kiralayanlar dikkat: 30 ün süre verilecek, şartı sağlamayanın izin belgesi iptal edilecek

GÜNLÜK KİRALIK EV SAHİPLERİ VE PLATFORMLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu adımıyla birlikte kayıt dışı kiralama ve eksik evrakla faaliyet gösteren konutların sistem dışına çıkarılması hedefleniyor.

İzin belgesi iptal edilen konutlar, ve benzeri dijital platformlardaki ilanlardan kaldırılacak ve izin belgesi olmadan kiralama yapılması halinde ağır idari yaptırımlar uygulanacak.

 

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#kültür ve turizm bakanlığı
#airbnb
#Resmî Gazete
#Turizm Amaçlı Kiralama
#27 Ekim 2026
#Ekonomi
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