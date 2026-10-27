Evini turiste kiralayanlar dikkat: 30 ün süre verilecek, şartı sağlamayanın izin belgesi iptal edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek Resmî Gazete'de yayımladı.

Yapılan düzenlemeyle, belgelendirmeye esas evraklarında eksiklik, uygunsuzluk veya bilgi değişikliği tespit edilen mülk sahiplerine 30 gün süre tanınacak; bu süre sonunda eksikliğini gidermeyenlerin izin belgeleri doğrudan iptal edilecek.

YENİ DÜZENLEMENİN KRİTİK ŞİFRELERİ

Eksik Evraka 30 Gün Süre: İzin belgesi başvurusunda veya denetimlerde eksik/uygunsuz belge tespit edilirse mülk sahibine tam 30 gün yasal süre verilecek.

Doğrudan İptal Yaptırımı: Verilen 30 günlük süre içinde evrak eksikliğini tamamlamayan veya bilgi güncellemesini yapmayanların turizm amaçlı kiralama izin belgeleri iptal edilecek .

Süreç Nasıl İşleyecek: Tapu, kat maliklerinin oy birliği kararı, ruhsat veya adres/malik değişiklikleri gibi tüm belgelendirme süreçleri 30 günlük takvime tabi olacak.

Yürürlük Tarihi: Karar, Resmî Gazete'de yayımlandığı 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla doğrudan yürürlüğe girdi.

GÜNLÜK KİRALIK EV SAHİPLERİ VE PLATFORMLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu adımıyla birlikte kayıt dışı kiralama ve eksik evrakla faaliyet gösteren konutların sistem dışına çıkarılması hedefleniyor.

İzin belgesi iptal edilen konutlar, AirBnb ve benzeri dijital platformlardaki ilanlardan kaldırılacak ve izin belgesi olmadan kiralama yapılması halinde ağır idari yaptırımlar uygulanacak.