Evini turiste kiralayanlar dikkat: 30 ün süre verilecek, şartı sağlamayanın izin belgesi iptal edilecek

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İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek Resmî Gazete'de yayımladı.
Yapılan düzenlemeyle, belgelendirmeye esas evraklarında eksiklik, uygunsuzluk veya bilgi değişikliği tespit edilen mülk sahiplerine 30 gün süre tanınacak; bu süre sonunda eksikliğini gidermeyenlerin izin belgeleri doğrudan iptal edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu adımıyla birlikte kayıt dışı kiralama ve eksik evrakla faaliyet gösteren konutların sistem dışına çıkarılması hedefleniyor.
İzin belgesi iptal edilen konutlar, AirBnb ve benzeri dijital platformlardaki ilanlardan kaldırılacak ve izin belgesi olmadan kiralama yapılması halinde ağır idari yaptırımlar uygulanacak.