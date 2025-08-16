Evlenecek çiftler akın edebilir! Bu salonda düğün yapmak bedava

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesisleri yönetiminden yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda tesiste gerçekleşecek tüm düğünlerin ücretsiz olacağının müjdesi verildi.

SÜNNET DÜĞÜNLERİ DE ÜCRETSİZ OLACAK

Açıklamada, ‘Güzel ve gelişen Karacabeyimizde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesislerimizde 2025-2026 sezonunda tüm davet ve organizasyonları ücretsiz yapacağız. Yeni evlenecek çiftlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza ücretsiz hizmet vereceğiz." denildi.

DETAYLAR 19 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Karacapark yönetiminin neden böyle bir karar aldığı merak edilirken konu ile ilgili detaylı açıklamanın 19 Ağustos salı günü kamuoyu ile etraflıca paylaşılacağı kaydedildi.