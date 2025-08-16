Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Evlenecek çiftler akın edebilir! Bu salonda düğün yapmak bedava

Evlenecek çiftler için düğün maliyetleri ciddi bir sorun oluştururken Bursa'nın Karacabey ilçesinde çok farklı bir uygulama başlıyor. Buna göre ilçedeki tesiste 2025-2026 sezonunda yapılacak sünnet düğünü ve evliliklerden para alınmayacak. Hizmetten yararlanmak isteyenler için şartların 19 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.

Evlenecek çiftler akın edebilir! Bu salonda düğün yapmak bedava
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
19:45
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
19:45

'nın ilçesinde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesisleri yönetiminden yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda tesiste gerçekleşecek tüm düğünlerin olacağının müjdesi verildi.

Evlenecek çiftler akın edebilir! Bu salonda düğün yapmak bedava

SÜNNET DÜĞÜNLERİ DE ÜCRETSİZ OLACAK

Açıklamada, ‘Güzel ve gelişen Karacabeyimizde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesislerimizde 2025-2026 sezonunda tüm davet ve organizasyonları ücretsiz yapacağız. Yeni evlenecek çiftlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza ücretsiz hizmet vereceğiz." denildi.

Evlenecek çiftler akın edebilir! Bu salonda düğün yapmak bedava

DETAYLAR 19 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Karacapark yönetiminin neden böyle bir karar aldığı merak edilirken konu ile ilgili detaylı açıklamanın 19 Ağustos salı günü kamuoyu ile etraflıca paylaşılacağı kaydedildi.

