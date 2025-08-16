SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik hesap: Maaşlara yansıyacak oranlar belli oluyor

Milyonlarca emekli ve memurun maaşına yapılacak Ocak 2026 zammının ipuçları, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ortaya çıktı. Masadaki üç farklı senaryoya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 7,14 ile 10,56 arasında değişirken, memurlar toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı da alacak. Kesin rakamlar ise 3 Ocak 2026’da TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılan emekliler ile memurlar için gözler yeni zamlarda.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, sadece 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkından yararlanıyor.

Bu nedenle 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon oranı maaşlar üzerinde doğrudan etkili olacak.

MERKEZ BANKASININ TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Enflasyon %25’te kalırsa, ikinci yarı enflasyonu %7,14 olacak.

Oranın %29’a çıkması halinde ikinci yarı enflasyonu %10,56’ya yükselecek.

Bu oranlar, doğrudan maaş artışlarına yansıyacak.

EMEKLİLER İÇİN OLASI ZAM SENARYOSU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam, tahminlere göre %7,14 ile %10,56 arasında değişecek. Kesin oran, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyonun netleşmesiyle belirlenecek.

MEMURLARDA ENFLASYON FARKI DEVREDE

Memurların maaşına toplu sözleşme artışı eklenirken, enflasyon farkı da hesaplanacak.

Enflasyonun %25’te kalması halinde memurların maaşına %2,04 fark yansıyacak.

Oranın %29’a çıkması durumunda fark %5,30 olacak.

Böylece memurlar Ocak ayında hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkıyla birlikte maaşlarına artış görecek.

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memurların 2026-2027 maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk iki teklifini sundu. Tarafların uzlaşamaması halinde son sözü Hakem Kurulu söyleyecek.

ZAMLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Emekli ve memurların maaş artışları, 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. TÜİK, bu verileri 3 Ocak 2026’da açıklayacak ve milyonlarca kişinin beklediği Ocak zamları resmen duyurulacak.