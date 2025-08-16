Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı sürüyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama

Milyonlarca memur,memur emeklisive sözleşmeli personelin maaş zamları için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındanmemur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:



"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

İŞVERENİN ZAM TEKLİFLERİ

İşveren tarafı, daha önce 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen ise bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanları, dün saat 16.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Hükümet 2. zam teklifinde memurların taban aylığına bin TL zam yaptı.

MEMUR-SEN YALÇIN’DAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa bin TL'lik teklif yapıldığını ve bu teklifin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 20; 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda yüzde 15 zam talebinde bulunmuştu. Bu talepler, 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise toplam yüzde 46 zamma denk geliyor.