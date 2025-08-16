Tapu sahipleri dikkat! Son 15 gün: Bakanlık izin almadan kiraya verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verilerek üretime açılacağını duyurdu.

1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2023 yılında açıklanan bu düzenleme, 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Sistemde boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlarca belirlenecek. Böylece uzun süredir atıl durumdaki tarlalar tekrar tarımsal üretime kazandırılmış olacak.

45 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ ÖNEMLİ

Arazi sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konu, itiraz süresi. Tarla sahipleri, kiraya verilmesini istemiyorsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Bu sürede başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek.

Devletin yapacağı kiralama sonrası elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artırılacak hem de sahipler gelir elde etmeye devam edecek.

Uzmanlar, uygulamanın hem gıda güvenliği hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.