28°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tapu sahipleri dikkat! Son 15 gün: Bakanlık izin almadan kiraya verecek

1 Eylül 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri devlet aracılığıyla üçüncü kişilere kiraya verilebilecek. Arazi sahipleri, 45 gün içinde karara itiraz edebilecek ve kira gelirleri doğrudan tapu sahibinin hesabına yatırılacak.

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 12:32

’nın yeni uygulamasıyla Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen üretime kazandırılacak. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verilerek üretime açılacağını duyurdu.

Tapu sahipleri dikkat! Son 15 gün: Bakanlık izin almadan kiraya verecek

1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2023 yılında açıklanan bu düzenleme, 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Sistemde boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlarca belirlenecek. Böylece uzun süredir atıl durumdaki tarlalar tekrar tarımsal üretime kazandırılmış olacak.

Tapu sahipleri dikkat! Son 15 gün: Bakanlık izin almadan kiraya verecek

45 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ ÖNEMLİ

Arazi sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konu, itiraz süresi. sahipleri, kiraya verilmesini istemiyorsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Bu sürede başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek.

Devletin yapacağı kiralama sonrası elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem artırılacak hem de sahipler gelir elde etmeye devam edecek.

Uzmanlar, uygulamanın hem hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

