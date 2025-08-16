Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybıyla 10.870,57 puandan tamamladı. Hafta içinde 11.000 puan seviyesini test eden endeks, en düşük 10.786 puanı gördü.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

11-16 Ağustos haftasında BİST 100 endeksinde yatırımcısına en çok kazandıran hisseler şöyle:

Hektaş (HEKTS): %15,85 artışla 4,97 TL

Sasa Polyester (SASA): %15,04 artışla 3,90 TL

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): %14,44 artışla 14,66 TL

Doğan Holding (DOHOL): %12,02 artışla 19,11 TL

Margün Enerji (MAGEN): %10,14 artışla 47,56 TL

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Aynı dönemde endekste değer kaybı yaşayan hisseler de dikkat çekti:

Efor Çay (EFORC): %22,37 düşüşle 120,50 TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %16,26 düşüşle 503,50 TL

Katılımevim (KTLEV): %10,90 düşüşle 8,42 TL

Türkiye Sigorta (TURSG): %9,07 düşüşle 9,52 TL

Ral Yatırım Holding (RALYH): %8,89 düşüşle 121,00 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksinde rekor seviye 11.252 puan olarak bulunuyor. Son 7 haftalık hızlı yükselişin ardından yaşanan geri çekilmenin temel nedeni ise kâr satışları olarak değerlendiriliyor.

Şirketlerin 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanırken beklentilerin gerisinde kalınması da satış baskısını artırdı. Teknik görünüme göre endekste 10.800 puan destek, 11.090 puan ise kritik direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.