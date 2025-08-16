Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, genç çiftler belediyelerle iş birliği yapılarak sunulan 16 farklı alanda toplam 168 destekten faydalabiliyor. Bu destekler arasında ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar da var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 13:42

, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile genç çiftlere hazırlıkları sırasında çeşitli kolaylıklar ve indirimler sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında desteği alan gençler, evlilik ve düğün harcamalarında firma ve esnaflarla yapılan iş birlikleri sayesinde ek avantajlardan faydalanabiliyor.

Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor

GENÇ ÇİFTLERE EVLİLİK VE DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE DESTEK

Buna göre, 109 belediye tarafından 168 farklı destek imkânı sunuluyor. Bu destekler arasında; 61 belediyenin ücretsiz düğün salonu, 35 belediyenin ücretsiz nikah işlemleri, 10 belediyenin indirimli düğün salonu hizmeti, 16 belediyenin beyaz eşya, çeyiz ve mobilya yardımı ve 12 belediyenin doğrudan maddi destek sağladığı öne çıkıyor. Ayrıca, 17 belediye nikah cüzdanı, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destek sunarken, 11 belediye evlilik hediyesi, 6 belediye ise gelinlik-damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor

13 BİN 903 GENÇ KAMPANYALARDAN YARARLANDI

Firmalarla yapılan iş birlikleri de projeye ayrı bir değer katıyor. Şimdiye kadar 1098 yerel firma ve 39 ulusal firma ile indirim anlaşmaları yapıldı. Genç çiftler, bu anlaşmalar sayesinde firmaların mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda avantajlı alışveriş fırsatlarından faydalanabiliyor. Bugüne kadar 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodları ile bu kampanyalardan faydalandı.

Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor

Projeye dahil olmak isteyen çiftler, e-Devlet üzerinden kendilerine özel indirim kodunu oluşturabiliyor ve kampanya detaylarına, “https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar” adresinden ulaşabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve emekliyi üzecek sözler! İsa Karakaş’tan kritik uyarı: Hayal kırıklığı yaşanabilir
Tapu sahipleri dikkat! Son 15 gün: Bakanlık izin almadan kiraya verecek
Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
ETİKETLER
#evlilik
#belediyeler
#faizsiz kredi
#ındirim
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile Yılı
#genç çiftler
#Genç Çiftler
#Aile Desteği
#Düğün Yardımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.