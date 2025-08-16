Aile Yılı’nda genç çiftlere büyük destek: Belediyeler düğün masraflarını hafifletiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile genç çiftlere evlilik hazırlıkları sırasında çeşitli kolaylıklar ve indirimler sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında faizsiz kredi desteği alan gençler, evlilik ve düğün harcamalarında firma ve esnaflarla yapılan iş birlikleri sayesinde ek avantajlardan faydalanabiliyor.

GENÇ ÇİFTLERE EVLİLİK VE DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE DESTEK

Buna göre, 109 belediye tarafından 168 farklı destek imkânı sunuluyor. Bu destekler arasında; 61 belediyenin ücretsiz düğün salonu, 35 belediyenin ücretsiz nikah işlemleri, 10 belediyenin indirimli düğün salonu hizmeti, 16 belediyenin beyaz eşya, çeyiz ve mobilya yardımı ve 12 belediyenin doğrudan maddi destek sağladığı öne çıkıyor. Ayrıca, 17 belediye nikah cüzdanı, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destek sunarken, 11 belediye evlilik hediyesi, 6 belediye ise gelinlik-damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

13 BİN 903 GENÇ KAMPANYALARDAN YARARLANDI

Firmalarla yapılan iş birlikleri de projeye ayrı bir değer katıyor. Şimdiye kadar 1098 yerel firma ve 39 ulusal firma ile indirim anlaşmaları yapıldı. Genç çiftler, bu anlaşmalar sayesinde firmaların mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda avantajlı alışveriş fırsatlarından faydalanabiliyor. Bugüne kadar 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodları ile bu kampanyalardan faydalandı.

Projeye dahil olmak isteyen çiftler, e-Devlet üzerinden kendilerine özel indirim kodunu oluşturabiliyor ve kampanya detaylarına, “https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar” adresinden ulaşabiliyor.