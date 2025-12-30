Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak

Fenerbahçe, ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. En-Nesyri için 30 milyon euroluk bir satış hedefleyen Fenerbahçe, sırtı dönük oynayabilen yıldız bir forvet transferi için tüm şartları zorlamayı planlıyor. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:10

Fenerbahçe’de gözler her ne kadar yönetimi ve taraftarı memnun edemeyen ama kadronun en yüksek bonservis geliri potansiyeline sahip Youssef En-Nesyri’ye çevrildi. Fenerbahçe, En-Nesyri için 25-30 milyon Euro aralığında bir bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Eğer Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro'ya satarsa sırtı dönük oynayabilen yıldız bir forvet transferi için tüm şartları zorlamayı planlıyor. En-Nesyri’nin satılamaması halinde ise yönetim alternatif seçeneklere yönelecek.

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak

LUKAKU TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe, daha uygun bonservis bedeli nedeniyle Romelu Lukaku'yu ön plana almaya hazırlanırken Belçikalı golcünün de transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak

Fenerbahçe, Atletico Madrid formasıyla son dönemde çıkış yakalayan Norveçli forvet Alexander Sörloth ile 12-13 milyon Euro civarında anlaşmaya varmıştı. Ancak İspanyol kulübü, 35 milyon Euro’luk bonservis talebinden geri adım atmadı. Sarı-lacivertlilerin ısrarcı tutumu ve oyuncularla el sıkışması sonrasında Atletico Madrid’in sabrı taştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek
Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.