Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk En-Nesyri planı! Tüm şartlar zorlanacak

Fenerbahçe’de gözler her ne kadar yönetimi ve taraftarı memnun edemeyen ama kadronun en yüksek bonservis geliri potansiyeline sahip Youssef En-Nesyri’ye çevrildi. Fenerbahçe, En-Nesyri için 25-30 milyon Euro aralığında bir bonservis geliri hedefliyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Eğer Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro'ya satarsa sırtı dönük oynayabilen yıldız bir forvet transferi için tüm şartları zorlamayı planlıyor. En-Nesyri’nin satılamaması halinde ise yönetim alternatif seçeneklere yönelecek.

LUKAKU TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe, daha uygun bonservis bedeli nedeniyle Romelu Lukaku'yu ön plana almaya hazırlanırken Belçikalı golcünün de transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Atletico Madrid formasıyla son dönemde çıkış yakalayan Norveçli forvet Alexander Sörloth ile 12-13 milyon Euro civarında anlaşmaya varmıştı. Ancak İspanyol kulübü, 35 milyon Euro’luk bonservis talebinden geri adım atmadı. Sarı-lacivertlilerin ısrarcı tutumu ve oyuncularla el sıkışması sonrasında Atletico Madrid’in sabrı taştı.