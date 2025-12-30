İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Beşiktaş İskelesi'nde korku dolu anlar

Beşiktaş açıklarında makina arızası yapan Liberya bayraklı EGE-M isimli kuru yük gemisi paniğe neden oldu. Arıza yapan gemi, fırtınanın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Geminin iskeleye doğru sürüklendiğini gören vatandaşlar büyük bir panikle kaçışmaya başladı.

SON ANDA DURDU

190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğindeki kuru yük gemisi iskeleye ramak kala son anda durdu. Ardından gemi iskeleden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Hatay'a gideceği öğrenilen geminin Yenikapı açıklarında demirliği öğrenildi. Öte yandan bölgede yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.

"BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANABİLİRDİ"

Yılmaz Aslan, "Önce yolcu gemisi sandık. Herkes koşuyor. Yan tarafından bağırdılar. Gemi süratli bir şekilde geliyordu. Çarpmasına 3-5 metre kalmıştı. Birden yavaşladı. Motor durdu. Sonra geri geri gitti. Panik oldu. Elektriği kestiler. Meydanı boşalttılar. İnsanlar kaçıştılar. Geminin içinden insanlar çıktı sağa sola koştular. Durumu toplayınca normale döndü. Büyük bir felaket olabilirdi" dedi.

Orhan Karaytu ise, "Yük gemisi sürüklendi. Biz burada çalışıyorduk. Bir baktık gemi üzerimize geliyor, tezgahı bırakıp kaçtık. Ardından durdu. Sonra çalışıp gitti. Büyük bir tehlike yaşandı. Neredeyse iskeleye çarpıyordu. Millet çok korktu. İskelede boşaltıldı" diye konuştu.