Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak. Uygulama sayesinde bir yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı verilmesi hedefleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () ile T.C. arasında imzalanan 1+1 yıllık iş birliği protokolü ile aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki ve nüfus artış hızına destek olmak amacıyla çalışanlara evlilik ve çocuk yardımları sağlanacak. Aile Dostu İş Yeri Projesi olarak adlandırılan bu proje özel sektör ve kamu ortaklığıyla hayata geçecek. MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın projeye katılım gösterdiği belirtilirken, 300 bini aşkın çalışana doğrudan etki edecek bir proje olduğu dile getirildi.

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı” kapsamında MÜSİAD ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak.

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

Bu destekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80/b bendi uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. Dolayısıyla işverenlerin çalışanlarına sunduğu bu katkılar, herhangi bir vergi ve prim kesintisine tabi olmayacak.

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir konuşmasında, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu vurguladı: “Güçlü aile, güçlü toplumun temeli; güçlü toplum ise güçlü devletin sigortasıdır. İş dünyasının asli vazifesi sadece kâr üretmek değildir; aynı zamanda toplumun huzuruna ve geleceğine yatırım yapmaktır. Aileye yapılan yatırım, en kârlı yatırımdır. Gelin, işyerlerimizi aile dostu hale getirelim, bu protokolü imza ile sınırlı bırakmayalım; hayatın her alanına yayılan bir toplumsal seferberlik hâline getirelim.”

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bazen bir çalışma arkadaşınızın gözlerinde ‘Eşim doğum yapacak, acaba yetişebilir miyim?’ telaşını görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gencin ‘Acaba yuvamı nasıl kurarım?’ kaygısını hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince, o yüreklerdeki endişeyi huzura dönüştürecektir. Bir evin ocağında tüten huzur, bir milletin geleceğine yansıyan ışıktır.”

EVLENENE 3 NET ASGARİ ÜCRET

Genel Başkan Özdemir, projeye katılım sağlayan 1.025 firmanın; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca, bu uygulama sayesinde 1 yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

“Bu protokol, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘Aile Yılı’ vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biridir. Kısa sürede 300 bini aşkın istihdam sağlayan 1.025 firmamızın bu protokole taraf olması, MÜSİAD camiası olarak aileyi ne denli önemsediğimizi göstermektedir. Bu firmalar, yeni evlenecek çalışanına 3 asgari ücret, yeni evladı olana ise 2 asgari ücret destek vererek, aileyi sadece sözle değil, fiilen de koruduklarını ortaya koymaktadır. Bu, iş dünyasının üretimden öte, toplumsal huzura da omuz verdiğinin en güçlü göstergesidir.”

BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: “AİLE DOSTU EKOSİSTEM, GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR”

Törende konuşan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı”nın temelinde, ailenin yeri doldurulamaz bir kurum olduğu inancının yattığını hatırlatarak şunları kaydetti:

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

“Her şeyden önce aile bireylerinin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı arasında bir denge kurmayı teminat altına almak zorundayız. Aile dostu ekosistem; toplumsal refahı, demografik istikrarı ve kuşaklar arası bağları destekleyen bütüncül bir sistemdir. Bu sistem, kamu-özel sektör iş birliğiyle güçlenir.”

AİLE KURUMU DİRENÇLİ HALE GETİRİLECEK

Bakan Göktaş, ailelere yönelik teşvikler ve desteklerin kapsamını hatırlatarak şöyle konuştu: “Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, iş dünyasında aile dostu ekosistemin yaygınlaşmasına öncülük edecek. MÜSİAD ile hayata geçirilen bu örnek modelin tüm iş dünyasına yayılmasını temenni ediyoruz.”

Evlenene 3 asgari ücret hediye! İmzalar atıldı

MÜSİAD ve Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Dostu İş Yeri Projesi, aile kurumunu güçlendirmeyi, evliliği teşvik etmeyi ve nüfus artış hızına katkı sunmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla 1.025 firma projeye katılım göstermiş, 300 bini aşkın çalışana doğrudan etki sağlanmıştır. Proje, yalnızca büyükşehirlerde değil, Anadolu’nun dört bir yanında sahici bir karşılık bulmuş, güçlü bir toplumsal sahiplenişin göstergesi olmuştur.

