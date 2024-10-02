Eylül ayı enflasyonu açıklanacak! Ev sahibi ve kiracıları bu veriyi bekliyor

02 Ekim 2024 10:15 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:18

Ekim ayı kira artış oranını merak eden ev sahibi ve kiracıların gözü perşembe gününe çevrildi. Eylül ayı enflasyon verisi yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Eylül ayı enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı. Beklentiler yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceğini tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon​ verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyonla birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak. Yarın açıklanacak olan Eylül ayı enflasyonu öncesinde Eylül ayı enflasyon beklenti anketi de belli oldu. Özellikle emekli maaş ve kira zammı hesaplaması yapacak olanlar eylül ayı enflasyon verilerini merak ediyor. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri yarın açıklanacak. TÜİK​ 3 Ekim Perşembe günü kritik veriyi duyuracak. Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşıyan enflasyon oranı ile birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası hizmet enflasyonundaki iyileşmenin ancak son çeyrekte gerçekleşebileceği beklentisi içindeyken AA Finans'ın beklentileri de belli oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 olarak gerçekleşti. Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında kaldı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceğini tahmin etti.

Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrekteki, eylül ayı tahmini de yüzde 2.5 dolayında.

ENFLASYONUN ÖNCÜ GÖSTERGESİ BELLİ OLDU

Enflasyonun öncü göstergesi olan İstanbul enflasyonu belli oldu. İTO, İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,90, yıllık ise yüzde 59,18 artış gösterdiğini açıkladı.

İTO’nun ücretliler geçinme endeksi ile TÜİK’in TÜFE’si birebir kıyaslanamaz çünkü kapsam ve ağırlıklar farklılık gösterir. Ancak İTO’nun oranı yine de önemsenmesi gereken bir gösterge olarak kabul edilir.

AĞUSTOS TÜFE - ÜFE KAÇ GELDİ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞECEK

Ekim ayı kira artış oranı da enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 artış göstermiş ve yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak kaydedilmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

İşte örnek konut artış oranı hesaplama;