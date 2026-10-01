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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:28

Eylül ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 33,55 oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,55 oldu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Eylül ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 33,55 oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:28

İstanbul’un Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,11 olarak gerçekleşti. 2025 Eylül ayına göre 2026 Eylül ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 33,55 olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Eylül ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 33,55 oldu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da Eylül ayı enflasyonu ve toptan eşya fiyatlarındaki değişimler açıklandı.
İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde aylık artış yüzde 2,11 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre İstanbul'da fiyat değişim oranı yüzde 33,55 oldu.
Eğitim harcama grubunda aylık artış yüzde 22,59 ile en yüksek seviyede kaydedildi.
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Eylül ayında yüzde 1,96 arttı.
Toptan fiyatlarda bir önceki yıla göre değişim oranı yüzde 25,90 oldu.
Toptan fiyatlarda Madenler grubunda yıllık ortalama yüzde 40,11 artış gözlendi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
GöstergeDönemDeğişim Oranı (%)
İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksiEylül (Aylık)%2,11
İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi (2023=100)Yıllık (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)%33,55

Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim Harcama grubunda yüzde 22,59, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,60, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,96, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,42, Haberleşme Harcama grubunda yüzde 2,24, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,93, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,73, Konut Harcama grubunda yüzde 1,69, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,91, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, Alkollü İçecekler ve Tütün ile Sağlık Harcama gruplarında fiyat değişimi gözlenmedi.

Harcama GrubuAylık Değişim Oranı (%)
Eğitim%22,59
Ulaştırma%4,60
Çeşitli Mal ve Hizmetler%2,96
Lokanta ve Oteller%2,42
Haberleşme%2,24
Ev Eşyası%1,93
Eğlence ve Kültür%1,73
Konut%1,69
Giyim ve Ayakkabı%0,91
Gıda ve Alkolsüz İçecekler%0,14
Alkollü İçecekler ve Tütün%0,00
Sağlık%0,00

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Ağustos ayında yüzde 2,50 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Eylül ayında yüzde 1,96 oranında arttı. 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,90, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,11 oldu. Eylül 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 6,56, Madenler grubunda yüzde 4,99, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,89, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 4,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,31 artış gözlenirken; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,68 azalış gözlendi; Mensucat grubunda herhangi bir değişim görülmedi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Genel Göstergeleri
Ağustos 2026 Aylık Değişim+%2,50
Eylül 2026 Aylık Değişim+%1,96
Yıllık Değişim (Eylül 2026 - Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)+%25,90
Yıllık Ortalama Değişim (Eylül 2026)+%23,11
Eylül 2026 Sektörel/Grup Bazında Aylık DeğişimlerDeğişim Oranı
Yakacak ve Enerji Maddeleri+%6,56
Madenler+%4,99
İnşaat Malzemeleri+%4,89
İşlenmemiş Maddeler+%4,15
Kimyevi Maddeler+%1,31
Gıda Maddeleri-%0,68
Mensucat%0,00

Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Eylül ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; Madenlerde yüzde 40,11, Gıda Maddelerinde yüzde 27,60, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,79, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,97, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 15,20, Mensucatta yüzde 13,47 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 9,97 artış gerçekleşti.

Grup AdıYıllık Ortalama Artış Oranı (%)
Madenler%40,11
Gıda Maddeleri%27,60
Yakacak ve Enerji%24,79
İnşaat Malzemeleri%23,97
İşlenmemiş Maddeler%15,20
Mensucat%13,47
Kimyevi Maddeler%9,97
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