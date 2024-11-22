EYT'den yararlanamayanlara yeni umut: İsa Karakaş kademeli emeklilik için tarih verdi!

22 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:19

Erken yaşta emeklilik kapsamı dışında kalanlar, kademeli emeklilik umuduyla bekleyişini sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in yeni emeklilik düzenlemelerine dair açıklamaları, gözleri olası yasa tasarılarına çevirdi. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik için tarih vererek önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye​'de emeklilik​ sistemi tartışmaları devam ederken, kademeli emeklilik konusu gündeme gelmeye başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik​ talebini sıkça dile getiriyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI ŞART"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler​, yeni emeklilik sistemine dair, "Yeni bir emeklilik sisteminin sürdürülebilir bir dengeye dayanması gerektiğini belirterek, "Prim miktarı, yaş ve ödeme sürelerini esas alan bir denge kurmalıyız. Ancak şu anda bu konuda hazırlanmış bir yasal metin veya tasarı bulunmamaktadır. Bakanlıklarımızın bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve konu daha geniş bir çerçevede değerlendirilmeyi bekliyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA İLE KIYASLAMA

Türkiye’de genç yaşta emekli olunmasına dikkat çeken Güler, Avrupa’daki sistemle karşılaştırma yaparak şunları söyledi:

"Türkiye’de her iki çalışana bir emekli düşerken, Avrupa’da bu oran üç veya dört çalışana bir emekli şeklindedir. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde emeklilik yaşı 65-67 seviyesindeyken, Türkiye’de 40’lı ve 50’li yaşlarda emeklilik hala yaygındır. Bu, sürdürülebilir bir yapı değildir.”

KADEMELİ EMEKLİLİK KAÇINILMAZ

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş ise TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti. Karakaş açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal güvenlik sistemi bir zincir gibidir. EYT​ düzenlemesiyle birlikte bu zincirin bir halkası koptu ve emekli olanlar arasında 17-24 yıl gibi uzun sürelerle ciddi bir adaletsizlik ortaya çıktı. Vatandaşın sisteme güvenmesi için bir düzenleme şart. 2027 yılına kadar bu konuda bir düzenleme yapılması beklenebilir."

Emeklilik sistemine yönelik çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki yıllarda kapsamlı bir düzenlemenin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Özellikle kademeli emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.