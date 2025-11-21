Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Facebook, instagram ve X'in ardından Twitch için de yaş sınırı geldi

Sosyal medyada kontrolsüz içeriklere küçük yaş gruplarının ulaşmaması için denetimler devam ediyor. Bazı ülkelerde birçok sosyal medya kanalına ulaşım için belli kriterlere uymak gerekiyor. Avustralya, Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarının ardından Twitch'e de kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı gerekçesiyle yaş kısıtlaması getirdi.

Facebook, instagram ve X'in ardından Twitch için de yaş sınırı geldi
'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonundan ülkedeki 16 yaş altı çocuklara yönelik yasağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Twitch'in yayın özelliklerinin, öncelikle kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı ve bu yüzden yaş kısıtlamasına tabi tutulduğu ifade edildi. Daha önce de Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformları için kısıtlama gelmişti.

Facebook, instagram ve X'in ardından Twitch için de yaş sınırı geldi

Twitch ve daha önce yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X ve YouTube'un, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Facebook, instagram ve X'in ardından Twitch için de yaş sınırı geldi

Avustralya'da gerçekleştirilen düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmamaları halinde" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

