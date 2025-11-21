Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesini gördü.

AA
21.11.2025
21.11.2025
Kripto piyasalarındaki satışlar güven kriziyle devam ederken, bitcoinin fiyatı 85 bin doların altına indi. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 2 trilyon 870 milyar dolara geriledi. TSİ 12.25 itibarıyla 83 bin 243 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 14 oldu.

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarsmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 2 bin 717 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kar realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti. Yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını da aktaran analistler, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerin sürmesinin kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

Geçen ay yaşanan keskin düşüşün piyasada "güven kriziyle" izlerini sürdürdüğünü belirten analistler, panik satışlarının ve düşük likiditenin keskin dalgalanmalara neden olduğunu aktardı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede para politikasını gevşeteceğine dair beklentilerin azalmasının, makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini ifade etti.

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Bitcoinin fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu belirten analistler, pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların de risk iştahını azalttığına işaret etti.

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

Bitcoin kan kaybına devam ediyor!

Kripto piyasasının küresel borsalardaki satışları takip etmesi de dikkat çekiyor. Nvidia'nın dün şaşırtıcı derecede iyi finansal rakamlar açıklamasının ardından, dünya çapında dijital para birimleri ve hisse senetleri ilk başta yükseldi, ancak kısa sürede kazançlarını kaybetti. Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

