Faizsiz evlilik kredisi için yeni düzenleme: Borçlar silinecek! Tek şart var

Yüz binlerce çifte verilen faizsiz evlilik kredisinde yeni düzenleme yolda. Doğurganlığı teşvik etmek amacıyla, çocuk sahibi olan çiftlerin kullandığı evlilik kredisi borcunun silinmesi planlanıyor. Böylece kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada doğurganlık hızı ve genç nüfus oranındaki düşüşe dikkat çekerek, evlilik ve doğumu teşvik etmek amacıyla birtakım müjdeler açıklamıştı. Yeni evli gençlere faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca her çocuk için maddi destekte bulunacaklarını ifade etmişti.

Genç çiftlere verilen 'evlilik kredisi' desteğinde yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Buna göre çocuk sahibi olan çiftlerin evlilik kredisi borcunun tamamen silinmesi ya da azaltılması gündemde. Çocuk yapan çiftlerin kullandığı kredi, çocuk yardımına sayılacak.

FAİZSİZ KREDİ BORCU SİLİNECEK

Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama geldi. Gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirten Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi 2 yıl sonra ödemeye başlanıyor. Üzerine herhangi bir ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde" diye konuştu.

'3 ÇOCUK YAPAN KADIN MEMUR OLSUN' TEKLİFİ

Öte yandan nüfusun artırılmasına yönelik TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Bu teklife göre, üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlarında memur olarak iş hakkı tanınması talep edildi. 3 çocuğu olan kadınlar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

Hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek, atamalar kura yöntemiyle yapılacak.

SADECE BİR HAK VAR

Atanacak kadro ve pozisyonlar için tahsis işlemleri, diğer yasal düzenlemelerden bağımsız olarak yürütülecek. Ayrıca bu hak sadece bir kere kullanılabilecek.