Fatih Karahan açıkladı: TCMB piyasaya sağladığı fonlamayı yükseltti

TÜGİAD Ankara Buluşması Programı’nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanana kadar parasal sıkılığın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

TCMB Başkanı Karahan: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, "Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz." dedi.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU 12 KASIM'DA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.