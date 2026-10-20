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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:03

Faydasını çok az kişi biliyor: Toplaması bedava, kilosu 100 lira

Sivas’ın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve adeta doğal bir şifa deposu olan 'karamuk' meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. Kısa süren 1 aylık hasat dönemiyle dikkat çeken bu özel meyve; kan şekerinden prostata, kolesterolden idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok derde deva oluyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Faydasını çok az kişi biliyor: Toplaması bedava, kilosu 100 lira
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:03

’ın ilçe ve köylerindeki yüksek dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen karamuk meyvesi, köylüler tarafından binbir emekle toplanarak kent merkezindeki hallere getirildi. Sadece 1 aylık kısa bir tüketim ömrü bulunan meyve; taze olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel, komposto ve kurutularak çay şeklinde de sofralara geliyor. Şifasını duyanların haldeki tezgahlara akın ettiği karamuk meyvesinin kilogramı ise 70 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Faydasını çok az kişi biliyor: Toplaması bedava, kilosu 100 lira

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR, KAN YAPIMINI HIZLANDIRIYOR

Karamuk meyvesinin ilaç sanayisinde de hammadde olarak kullanıldığını belirten Sivas hal esnafı Ethem Yıldız, meyvenin deposu ve tam bir sağlık kalkanı olduğunu ifade etti. Karamuk’un faydalarını saymakla bitiremeyen Yıldız, şunları söyledi:

"Karamuk görselleri itibarıyla çileği andıran çok özel bir meyvedir. Yılda sadece bir aylık bir satış dönemi vardır, toplandığı gibi hızlıca tüketilir. Şeker hastaları için birebir faydalıdır; kan şekerini düşürür ve yüksek kan yapma özelliğine sahiptir. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları ve prostat gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir. İçeriğindeki yoğun C vitamini ile bağışıklığı destekler, metabolizmayı hızlandırır."

Faydasını çok az kişi biliyor: Toplaması bedava, kilosu 100 lira

"FAYDASINI ÖĞRENEN DEVAMLI TÜKETMEYE BAŞLIYOR"

Eskiden sadece kırsalda yaşayan köylülerin bildiği bu lezzetin artık şehir merkezinde de büyük ilgi görmeye başladığını aktaran Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Köylülerimiz yıllardır bu meyvenin değerini biliyordu ancak şehirdeki vatandaşlarımız yeni yeni tanımaya başladı. Birçok hastalığa deva olduğunu ve hem kompostosunun hem de kurutularak çayının yapılabildiğini anlatıyoruz. Şifasını öğrenen müşterilerimiz her yıl bu dönemi bekleyip düzenli olarak almaya başladı."

 

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ETİKETLER
#c vitamini
#reçel
#Sivas
#Sivas
#kan şekeri
#Karamuk
#Karamuk Meyvesi
#Ethem Yıldız
#Ethem Yıldız
#Komposto
#Ekonomi
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