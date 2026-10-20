Faydasını çok az kişi biliyor: Toplaması bedava, kilosu 100 lira

Sivas’ın ilçe ve köylerindeki yüksek dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen karamuk meyvesi, köylüler tarafından binbir emekle toplanarak kent merkezindeki hallere getirildi. Sadece 1 aylık kısa bir tüketim ömrü bulunan meyve; taze olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel, komposto ve kurutularak çay şeklinde de sofralara geliyor. Şifasını duyanların haldeki tezgahlara akın ettiği karamuk meyvesinin kilogramı ise 70 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR, KAN YAPIMINI HIZLANDIRIYOR

Karamuk meyvesinin ilaç sanayisinde de hammadde olarak kullanıldığını belirten Sivas hal esnafı Ethem Yıldız, meyvenin C vitamini deposu ve tam bir sağlık kalkanı olduğunu ifade etti. Karamuk’un faydalarını saymakla bitiremeyen Yıldız, şunları söyledi:

"Karamuk görselleri itibarıyla çileği andıran çok özel bir meyvedir. Yılda sadece bir aylık bir satış dönemi vardır, toplandığı gibi hızlıca tüketilir. Şeker hastaları için birebir faydalıdır; kan şekerini düşürür ve yüksek kan yapma özelliğine sahiptir. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları ve prostat gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir. İçeriğindeki yoğun C vitamini ile bağışıklığı destekler, metabolizmayı hızlandırır."

"FAYDASINI ÖĞRENEN DEVAMLI TÜKETMEYE BAŞLIYOR"

Eskiden sadece kırsalda yaşayan köylülerin bildiği bu lezzetin artık şehir merkezinde de büyük ilgi görmeye başladığını aktaran Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Köylülerimiz yıllardır bu meyvenin değerini biliyordu ancak şehirdeki vatandaşlarımız yeni yeni tanımaya başladı. Birçok hastalığa deva olduğunu ve hem kompostosunun hem de kurutularak çayının yapılabildiğini anlatıyoruz. Şifasını öğrenen müşterilerimiz her yıl bu dönemi bekleyip düzenli olarak almaya başladı."